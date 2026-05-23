Diváci ve Stavovském divadle se v úterý večer těšili na Ivu Janžurovou v představení Audience u královny. Sál byl jako obvykle vyprodaný, lidé seděli na svých místech a čekali na začátek. Ten ale nakonec nepřišel. Herečce, která 19. května oslavila 85. narozeniny, se v zákulisí udělalo nevolno a do divadla musela být přivolána záchranná služba.
Ivě Janžurové se udělalo nevolno v divadle. Místo představení musela přijet sanitka
Podle informací z okolí divadla se Janžurová necítila dobře už od rána. Není vyloučeno, že se na jejím stavu podepsalo i vyčerpání z posledních dnů, během nichž se kolem jejích půlkulatých narozenin odehrávala řada oslav a gratulací. Večer už ale nikdo nechtěl riskovat, a proto divadlo raději zavolalo sanitku.
Představení tak muselo být zrušeno. „Divákům se velice omlouváme, vstupné jim vrátíme v plné výši,“ uvedl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.
Herečka má delší dobu potíže se srdcem a nedávno byla v péči Nemocnice Na Homolce. Právě odtud měla podle dostupných informací kvůli narozeninovým oslavám odejít dříve, než by si přál její ošetřující lékař, profesor Petr Neužil. Do nemocnice ji předtím odvezly dcery poté, co jí během pobytu na chalupě výrazně stoupl tlak.
Janžurová zůstává i po zrušeném představení v péči lékařů. Když ji Blesk kontaktoval telefonicky, byla stručná. „Promiňte, jsem na vyšetření,“ řekla a hovor ukončila.
Zdravotní komplikace oblíbené herečky znepokojily nejen diváky, kteří se na ni těšili ve Stavovském divadle, ale i její fanoušky po celé republice. V tuto chvíli je nejdůležitější, aby měla klid a mohla se dát znovu do pořádku.