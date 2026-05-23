Přeskočit na obsah
23. 5. Vladimír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ivě Janžurové se udělalo nevolno v divadle. Místo představení musela přijet sanitka

Iva Janžurová
remundovi
Křest kníhy Robert Vano - Iva Janžurová
Co chytneš v žitě
Iva Janžurová
Zobrazit
18 fotografií
Iva Janžurová |
Foto: GWUZD PAVEL
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Iva Janžurová musela krátce po oslavě 85. narozenin zrušit vyprodané představení Audience u královny. Oblíbené herečce se ve Stavovském divadle udělalo nevolno a do zákulisí byla přivolána záchranná služba.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Diváci ve Stavovském divadle se v úterý večer těšili na Ivu Janžurovou v představení Audience u královny. Sál byl jako obvykle vyprodaný, lidé seděli na svých místech a čekali na začátek. Ten ale nakonec nepřišel. Herečce, která 19. května oslavila 85. narozeniny, se v zákulisí udělalo nevolno a do divadla musela být přivolána záchranná služba.

Související

Podle informací z okolí divadla se Janžurová necítila dobře už od rána. Není vyloučeno, že se na jejím stavu podepsalo i vyčerpání z posledních dnů, během nichž se kolem jejích půlkulatých narozenin odehrávala řada oslav a gratulací. Večer už ale nikdo nechtěl riskovat, a proto divadlo raději zavolalo sanitku.

Představení tak muselo být zrušeno. „Divákům se velice omlouváme, vstupné jim vrátíme v plné výši,“ uvedl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Reklama

Herečka má delší dobu potíže se srdcem a nedávno byla v péči Nemocnice Na Homolce. Právě odtud měla podle dostupných informací kvůli narozeninovým oslavám odejít dříve, než by si přál její ošetřující lékař, profesor Petr Neužil. Do nemocnice ji předtím odvezly dcery poté, co jí během pobytu na chalupě výrazně stoupl tlak.

Janžurová zůstává i po zrušeném představení v péči lékařů. Když ji Blesk kontaktoval telefonicky, byla stručná. „Promiňte, jsem na vyšetření,“ řekla a hovor ukončila.

Související

Zdravotní komplikace oblíbené herečky znepokojily nejen diváky, kteří se na ni těšili ve Stavovském divadle, ale i její fanoušky po celé republice. V tuto chvíli je nejdůležitější, aby měla klid a mohla se dát znovu do pořádku.

VIDEO: Jiřinko, vypadlo ti ňadro. Bohdalová po stopce režiséra hned pochopila, co se děje

"Jiřinko, vypadlo ti ňadro." Bohdalová po stopce režiséra hned pochopila, co se děje (Historky z placu, pořad Aktuálně.cz) | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz, iDnes.cz

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama