Dcera současného amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho zesnulé české exmanželky Ivany Trump, za svobodna Zelníčkové, Ivanka Trump se před několika lety stáhla z veřejného života. Přestože v prvním funkčním období svého otce působila jako jedna z jeho poradkyň, nyní se věnuje svému podnikání a hlavně rodině. Ta je pro ni na prvním místě a velmi těžce nese ztrátu své matky.
Ivanka Trump se stará o téměř stoletou českou babičku. „Vychovala mě,“ říká
Nejen slavná rodina, ale i silné kořeny. Ivanka Trump otevřeně promluvila o své české babičce Marii Zelníčkové, která s ní dnes žije v Miami. Právě ona ji podle vlastních slov vychovala. I když se její zdraví zhoršuje, Ivanka si váží každé společné chvíle – a označuje je za obrovské životní privilegium.
„Když o ní mluvím, začnu plakat, stejně jako teď, ale jinak, jako bych se tomu vyhýbala,“ svěřila se Ivanka v podcastu Diary of a CEO se Stevenem Bartlettem. „Ztráta rodiče vás zasáhne jinak, zvlášť když je nečekaná. A zvlášť po covidu, kvůli němuž jsme přišli o tolik let,“ zavzpomínala na náhlou smrt své matky, které zemřela po pádu ze schodů ve svém apartmá v New Yorku. Přesto vzpomínky na ni nejsou pro dceru amerického prezidenta jen smutné. „Byla hodně sama sebou, byla radostná, milovala tanec a zábavu,“ popsala svou matku, která ji velmi ovlivnila.
„Byla výjimečná. Moje máma mě naučila hodně o tom, jak do všeho, co děláte, vkládat záměr. A tím, že jsem vyrůstala jako dítě úspěšných rodičů, si většina lidí myslela, že mi bude chybět ambice nebo připravenost. Moje máma mě ale naučila, že být podceňovaná není špatná věc. Naopak – je to ve skutečnosti velmi silná výhoda. A téměř vždy se to nakonec obrátilo proti tomu, kdo mě podcenil,“ pochlubila se tím, jaký odkaz v ní její matka zanechala.
Ivanka se také už roky s láskou stará o svou českou babičku Marii Zelníčkovou. Ta žije s ní a její rodinou v Miami. Tam se přestěhovala z rodného Zlína poté, co před lety ovdověla. „Je to požehnání, že ji máme u nás doma,“ raduje se Ivanka, která má s babičkou výjimečný vztah. „Moje babička mě v podstatě vychovala. Vařila nám každý den. Učila mě bezpodmínečné lásce a něze. Vždycky, když jsem přišla domů, měla pro mě připravené jídlo. Pro ni bylo jídlo způsob, jak vyjadřovat lásku. Je jí 99 let a její zdraví už není dobré. Ale je pro mě obrovské privilegium, že jí můžeme být nablízku – alespoň zčásti tak, jako ona byla pro mě.“