První dáma Česka slaví zase o rok víc, módní ikona z ní ale pořád nebude

Ivana Zemanová nikdy nebyla ženou, která by v Česku udávala módní trendy. "Je to kvůli postavě, ale současně jí chybí i motivace být za módní ikonu. To se v Česku stále nenosí, na rozdíl třeba od Francie, kde je Brigitte Macronová příkladem elegance a stylu ve státních službách," popsala jeden z dřívějších outfitů první dámy Česka módní redaktorka Aktuálně.cz Anna Nosková.

Zemanová raději dává přednost charitativní práci, prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá například ohroženým dětem, seniorům či lidem bez domova. Na charitu míří také výnosy z reprezentačních plesů, které prezidentský pár pořádá.

Ivana Zemanová se v médiích nerada prezentuje a spíše stojí v ústraní. V první prezidentské kampani svého muže se dokonce odmítla angažovat, zapojila se až při jeho druhé kandidatuře. "Já zastávám ten názor, že žena by měla následovat svého muže a měla by ho podporovat," řekla tehdy.

