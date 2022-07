Ivana Trumpová díky rukám plastických chirurgů nestárla. Takhle s ní šel čas

Ve čtvrtek 14. července byla ve svém bytě v New Yorku nalezena mrtvá Ivana Trumpová. Bylo jí 73 let.

"Se zármutkem musím oznámit všem, kteří ji milovali, a že jich bylo hodně, že Ivana Trumpová opustila tento svět. Zemřela u sebe doma ve městě New York," napsal bývalý prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. "Byla to úžasná, nádherná a skvělá žena, která vedla pozoruhodný a pro mnohé inspirující život. Její pýchou a radostí byly její tři děti - Donald, Ivanka a Eric. Byla na ně hrdá tak, jako jsme my všichni byli hrdí na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano," dodal.

Ivana Trumpová byla ženou, která velmi dbala na svůj vzhled. Poslední příležitostí, kdy byla vyfotografovaná na veřejnosti, byla její cesta ke kadeřníkovi. K tomu měla ostatně dorazit i v den své smrti, její asistentka ale domluvenou schůzku zrušila.

