Pokud by měla herečka Ivana Jirešová označit nejhorší období svého života, bylo by to bezpochyby to, kdy měla soudně nařízenou střídavou péči o dceru Sofii, jejímž otcem byl dnes již zesnulý novinář Ondřej Höppner. Na to, jak těžké to bylo a také jak se na ní prodělaný stres zdravotně podepsal, se rozpovídala v pořadu 13. komnata.
Ivana Jirešová zavzpomínala na nejtěžší období života. Stres jí rozjel vážnou nemoc
Herečka Ivana Jirešová přiznala, že roky stresu a nejistoty, které zažívala kvůli dceři si vybraly vysokou daň na jejím zdraví a ovlivňují ji dodnes.
V době, kdy zjistila, že je těhotná, už Jirešová s Höppnerem netvořila pár. Přesto podle svých slov neuvažovala o tom, že by si dítě nenechala. V tu chvíli však ještě netušila, co ji čeká. S otcem holčičky nebyly schopni se dohodnout, a tak přišel na řadu soud, který od tří let určil střídavou péči. Podle rozsudku byla Sofie dva týdny u matky a následně dva týdny u otce. „Já jsem s tímto pánem nežila a ona nás nikdy neviděla blízko sebe, a pak ji někdo vytrhne a dá do jiného prostředí,“ postěžovala si Jirešová na to, že s Höppnerem nebyla rozumná řeč a neakceptoval například žádné zpoždění při předávce dcery.
„Mě ani tehdy nenapadlo, že by to bylo možné, že by mi ji mohli na čtrnáct dní vzít. To byl obrovský šok. Byly jí dva roky. To byly samozřejmě traumatizující věci. Jedenáct let každých 14 dní. Málokdy to probíhalo v klidu, bylo to provázeno zvýšenou teplotou, konflikty. Byly tam dvě exekuce na dítě,“ zavzpomínala Jirešová na to, jak jí plačící dceru z náručí vytrhla policie.
Stresující předávky skončily, až když bylo Sofii 14 let a soud vyslyšel její přání žít u matky. Jenže to, co se na první pohled zdálo jako happy end, byla jen další náročná kapitola složitého vztahu matky a dcery. „Začátky byly náročnější, musely jsme si na sebe zvykat, protože jsme spolu nebyly déle než 14 dní. Pak ale bohužel přišel covid a všechno už potom bylo složitější a složitější. Takže jsme spolu byly v klidu asi rok,“ řekla v dokumentu Jirešová a přiznala, že nakonec se od ní dcera odstěhovala. „Vybrala si to, jak žije, sama. Já to respektuji a budu doufat, že cestu k sobě někdy najdeme a bude třeba intenzivnější a hlubší,“ doufá herečka. „Přála bych si, aby byla zdravá a šťastná. Vidím ji v budoucnu, že má děti a že jsem tam jako babička,“ hlesla se slzami v očích.
Dlouhodobý stres se ale podepsal na Ivanině zdravotním stavu. Projevil se u ní Raynaudův syndrom neboli syndrom bílých prstů. Název je odvozen od toho, jak se nemoc projevuje. Je to funkční tepenná porucha, která postihuje především periferní části horních končetin. Mezi charakteristické projevy patří bělání prstů na rukou, ztráta citlivosti a pocity chladu či bolesti v postižené oblasti. Nemoc je ve velké části případů spuštěna právě dlouhodobým a výrazným stresem. Herečka přiznává, že jí nemoc komplikuje i pracovní život, kdy není schopná v rukou nic udržet a trpí velkými bolestmi.