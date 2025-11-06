Když letos obletěla sociální sítě zpráva o tom, že se pohřešuje dcera herečky Ivany Jirešové Sofie Höppnerová, znepokojilo to snad všechny, kdo ji znají. Velmi zvláštní však byla právě reakce její matky, která tou dobou odjela na dovolenou. Jenže jak se ukazuje, problémy své dcery prožívá daleko víc, než dosud ukázala.
