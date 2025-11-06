7. 11. Saskie
Ivana Jirešová už rok chodí kvůli dceři na terapii. "Horší to být nemůže," říká

Ivana Jirešová
Ivana Jirešová
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Ivana Jirešová neprožívá zrovna šťastné období. Její dcera Sofie Höppnerová je důvodem, proč už rok pravidelně navštěvuje psychoteprapii.

Když letos obletěla sociální sítě zpráva o tom, že se pohřešuje dcera herečky Ivany Jirešové Sofie Höppnerová, znepokojilo to snad všechny, kdo ji znají. Velmi zvláštní však byla právě reakce její matky, která tou dobou odjela na dovolenou. Jenže jak se ukazuje, problémy své dcery prožívá daleko víc, než dosud ukázala.

Ivana Jirešová se o dceru nebála. „Já jsem jí věřila, že si nic neudělá,“ říká

Celebrity

„Dva roky jsem měla těžké období. Ale je mi čím dál tím líp. Myslím, že hůř snad už ani být nemůže. Teď jsem taková silná a pozitivní. Cítím se dobře, docházejí mi nějaké věci, které mě celý život bolely. Teď jsem to třeba rozkódovala, že už to být nemusí. To je obrovský úspěch,“ rozpovídala se Jirešová. Na herečce je vidět, že prochází složitým obdobím, je velmi pohublá. „Rok už chodím i na terapie,“ přiznává s tím, že jedním z hlavních důvodů, proč vyhledala péči odborníka, je její dcera. Ta se několikrát léčila na psychiatrii s hraničním poruchou osobnosti, anorexií a bulimií. „To určitě. Ale je z toho východisko, alespoň pro mne. Uvidím, jak to Sofi celé prožije. Jsem tady pro ni a vždy pro ni budu,“ řekla pro Super.cz herečka.

ČTĚTE TAKÉ: Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová se ukázala v prádle a tancuje ve strip baru

Dobře ale ví, že žádný její zásah momentálně dceři, která hledá svou životní cestu, nepomůže. „Pomůžete jim naopak tím, když je necháte jít, ať si to všechno vyzkouší. Dát dítěti ten prostor. Děti nemohou žít životy svých rodičů, musí najít, co sami chtějí. Já na Sofii ani tlačit nemohu, je přes dva roky dospělá. Ona ani nikdy nebyla nikdy typ, že by poslouchala. Vždycky jsem jí říkala, ať si najde, co ji baví. To je u těch dětí základ. Kromě fetování, pití a nevím čeho všeho ještě,“ vyjmenovává Jirešová to, z čeho má největší obavy. 

Sama Sofie ale tvdí, že v současné době je jí dobře a že hospitalizace, kterými si prošla, splnily svůj účel. „Bylo to dohromady asi čtvrt roku. Myslím, že mi to hodně pomohlo. Cítím se lépe, je mi dobře a momentálně pracuju na své divadelní hře na monodrama, řekla Sofie během letošních prázdnin, kdy prozradila také to, že na živobytí si vydělává tím, že tancuje u tyče v klubu Daling. Tančím. Ale nedělám nic jiného. Tančím a bavím se s lidmi. Za mě je to taková brigáda a zároveň i zábava. Ale jenom dočasná. Rozhodně se tomu neplánuju věnovat dlouhodobě.

Zdroj: Super.cz

