Ivana Andrlová patří k herečkám, jejichž tvář si diváci spojují především s osmdesátými lety, televizními pohádkami a filmy, které se dodnes pravidelně vracejí na obrazovky. Její vlastní život ale zdaleka nepřipomínal pohádku, v níž všechno skončí svatbou a šťastným „žili spolu až navěky“. Zažila obrovskou popularitu, podnikatelský pokus i velmi nepříjemný rozvod, po kterém si začala soukromí mnohem víc chránit. Dnes jí největší radost přináší herectví, moře a především vnučka.
Ivana Andrlová zažila slávu, krach podnikání i válku při rozvodu. Dnes má úplně jiné priority
Ivana Andrlová patřila v osmdesátých letech k nejobsazovanějším českým herečkám, po revoluci se ale pustila i do podnikání a později prošla bouřlivým rozvodem s Ivanem Vyskočilem. Dnes už má nejsložitější období za sebou, dál hraje, věnuje se dabingu a největší radost jí dělá vnučka Rozárka, která pomohla uklidnit i vztahy s bývalým manželem.
Místo učitelky se prosadila před kamerou
Narodila se 28. října 1960 a herectví si musela doma nejprve prosadit. Její maminka by byla raději, kdyby pokračovala v rodinné tradici a stala se učitelkou. Andrlovou ale lákalo divadlo a nastoupila na Pražskou konzervatoř.
Před kamerou se objevila už jako velmi mladá a dlouho na velkou příležitost čekat nemusela. Diváci si ji oblíbili hlavně jako krásnou, ale rozhodně ne bezbrannou pohádkovou hrdinku. Následovaly role v titulech jako Princ a Večernice, Princové jsou na draka, Za humny je drak, ale také v seriálech a filmech Dobrá voda, Sanitka, Létající Čestmír, Mladé víno nebo Vítr v kapse.
V osmdesátých letech patřila k mimořádně obsazovaným mladým herečkám a před kamerou se potkávala i s tehdy začínajícími kolegy. Některým z nich se líbila dokonce dávno předtím, než spolu dostali první společnou roli.
Jan Čenský později otevřeně přiznal, jak na něj tehdy působila. „Ivanku jsem potkával na chodbách, slintal jsem jako mlsný bernardýn, ale ona si mě vůbec nevšímala,“ vzpomínal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Z platonického okouzlení časem vzniklo dlouholeté přátelství.
Začínající kolegové se před ní styděli
Andrlová byla proti některým svým filmovým partnerům už zkušenou a známou herečkou. S odstupem proto s humorem vzpomíná, že v romantických scénách často připadala právě jí role té zkušenější. „Já jsem byla vždycky v roli zaučovatelky. Nejdřív to byl Honza Čenský, pak Honza Šťastný a pak Lukáš Vaculík. Když se mnou točili velké role, já už byla známá, a oni začínali,“ prozradila.
Jan Šťastný se měl při natáčení pohádky Za humny je drak dokonce před polibkem posilnit dvěma panáky. O mnoho odvážnější údajně nebyl ani Lukáš Vaculík při natáčení Větru v kapse. „Byli jsme pod peřinou, Lukáš byl nahoře nahý, ale na nohou měl džíny, protože se styděl svléknout,“ vzpomínala herečka pobaveně.
Vedle filmu a televize se později výrazně prosadila také v dabingu. K jejím nejznámějším výkonům patří titulní postava seriálu Ally McBealová, za jejíž namluvení získala v roce 2001 Cenu Františka Filipovského.
Po revoluci vyměnila herectví za vlastní podnik
Zatímco osmdesátá léta byla pro Andrlovou ve znamení natáčení, po revoluci se rozhodla využít úplně nové možnosti. V roce 1991 se spojila s Marcelou Davidovou, manželkou Michala Davida a tehdejší profesionální tenistkou, a společně otevřely relaxační studio. Na začátku jim pomohlo i to, že obě veřejnost dobře znala. Klasickou reklamu prakticky nepotřebovaly. Andrlová vzpomínala, že stačilo v rozhovoru zmínit adresu a telefonní číslo nového salonu a zákaznice se začaly hlásit samy.
„Byly jsme jedny z prvních, takže se to rozjelo velmi dobře,“ popsala později. Studio mělo otevřeno sedm dní v týdnu, o víkendech majitelky zastupovaly brigádnice. Do Švýcarska jezdily na školení a pořizovaly tam také potřebné vybavení. Začátek podnikání vypadal velmi slibně, postupně ale začalo přibývat administrativy, předpisů a podmínek, které bylo nutné splňovat.
Po přibližně dvou letech se proto rozhodly skončit. Doplatily závazky, podnik zavřely bez dluhů a každá se znovu vydala vlastní cestou. Andrlová se postupně vrátila k tomu, co znala nejlépe – k herectví a dabingu.
Manželství s Ivanem Vyskočilem skončilo veřejnou válkou
Mnohem bolestivější kapitola jejího života se odehrávala v soukromí. Partnerem a později manželem Ivany Andrlové se stal o čtrnáct let starší herec Ivan Vyskočil. Narodila se jim dcera Michaela a dlouhá léta působili jako stabilní pár. Po zhruba patnácti letech ale manželství skončilo a rozchod měl daleko ke klidnému rozvodu. Spory se přenesly i do médií. Objevovala se vzájemná obvinění z nevěry, konflikty kolem majetku i kontaktu s dcerou.
Vyskočil tehdy veřejně tvrdil, že problémy začaly ještě před definitivním rozpadem vztahu. „S Andrlovou jsem byl patnáct let. Ona se mnou ale jenom třináct, protože už mezitím měla nějakou novou lásku. Co mně zbývalo jiného než dělat, že to nevím, a čekat, že ji to přejde. Ale ono ji to nějak nepřešlo,“ uvedl.
Andrlová naopak podle tehdejších vyjádření namítala, že její manžel už v té době žil vztahem s Anife, která se později skutečně stala jeho další manželkou. Spor se tak na čas změnil v mediální přestřelku, jejíž detaily oba popisovali ze zcela odlišných pohledů. Po zkušenosti s rozvodem začala Andrlová své partnerské soukromí výrazněji chránit a o dalších vztazích už veřejně téměř nemluvila.
Čas nakonec otupil i napětí mezi Ivanou Andrlovou a jejím bývalým manželem Ivanem Vyskočilem. Pomohla k tomu především jejich dcera Michaela, která z nich udělala prarodiče. Vnučka Rozárka se stala jednou z největších hereččiných radostí. „Já mám v životě dvě nabíječky. Jednou je moře. Když k němu přijedu, cítím se jako mobil, když ho strčí do nabíječky. Teď mám druhou nabíječku, ale i vybíječku, protože to dítě tě i naprosto vyždíme,“ svěřila se Českému rozhlasu.
Ani herectví však Andrlová neopustila. Působí na volné noze, hraje v Divadelní společnosti Háta, věnuje se dabingu a objevuje se také v televizních seriálech. Po letech plných velké popularity, podnikání i bouřlivého rozvodu tak dnes nachází největší radost především v rodině, práci a chvílích u moře.
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