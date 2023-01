Iva Pazderková přestala tajit novou lásku. Její srdce získal Turek

"Mám chuť na pořádnýho turka," napsala herečka Iva Pazderková na svůj Instagram, když brzy ráno vstávala, aby stihla let do Istanbulu a následně do Ankary. Na mysli však měla nejen voňavou kávu. Tím pravým důvodem její cesty totiž byla láska. Pazderková přiznala, že poté, co se minulý rok musela vyrovnat s rozchodem, je znovu zadaná. Její srdce získal Turek Bertuğ Baloğlu.

Rok 2022 byl pro Pazderkovou jako na houpačce. Jeho začátkem se zúčastnila reality show Survivor, která jí převrátila život vzhůru nohama. Právě tam se totiž seznámila se svou současnou láskou, protože Baloğlu byl členem týmu, který se na výrobě pořadu podílel. V té době byla ale Pazderková ještě ve vztahu s Hynkem Lorencem. V květnu pak dvojice oznámila rozchod. "Byli jsme spolu šest let a prostě se to tak stalo, že jsme zjistili, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou. Byla to mírová dohoda," řekla tehdy ke konci svého vztahu.

Dlouho ale nesmutnila a už v létě zásobovala své sledující na Instagramu záběry z Turecka. Tehdy ale ještě nepřiznala, že tam našla novou lásku. Teď už se tím, že je znovu zamilovaná, netají a fanouškům se pochlubila prvními společnými záběry. S přítelem strávila i začátek nového roku. To, že je už v Turecku jako doma, dokazuje i to, že tam najela na svůj běžný denní režim, který u herečky zahrnuje i pravidelnou návštěvu posilovny.