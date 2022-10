Iva Pazderková po letech přiznala, že manželství s Lukášem Pavláskem byl podvod

Téma manželství Ivy Pazderkové a Lukáše Pavláska se znovu objevilo v souvislosti s jeho svatbou v září, kdy si vzal svoji dlouholetou přítelkyni Denisu. Ještě při té příležitosti tvrdil, že jeho bývalá a současná manželka spolu skvěle vychází, a je tedy pochopitelné, že se obřadu zúčastnila. Teď ale Pazderková celou věc uvedla na pravou míru.

"Já musím exkluzivně něco prozradit. Protože před lety někdo plácnul, jestli jsme my dva spolu chodili nebo žili. A my jsme si vymysleli, že jsme byli manželé," řekla v rozhovoru pro TN.cz a objasnila, že s Pavláskem mají oba rádi absurdní humor a neškodnou fámu považovali i za jistý sociologický pokus.

"Dotáhli jsme to tak daleko, že je to i na Wikipedii. A jsme na to pyšní. Byl to vlastně, řekla bych, úspěšný experiment. Toho, jak lze celkem dobře lidem namluvit něco tak absolutního, jako že já a Lukáš bychom mohli být manželé," dodala herečka.

"Omlouváme se všem. Kamarádům i známým, kterým jsme do očí lhali, ale ten fór za to stál. Takže aby bylo jasné, Denisa je první a poslední Lukášova manželka. A já pěvně věřím, že jsou si souzeni," uzavřela s úsměvem.

Historku o jejich manželství přitom oba dva rádi veřejně vyprávěli. "Moje první svatba byla trošku z legrace s Ivou Pazderkovou, tajili jsme to, protože jsme se za to styděli. Bylo to v době, kdy jsme začali dělat Na stojáka, krátce jsme spolu chodili, byli jsme v takovém rozjásaném období," nechal se Pavlásek slyšet minulý rok v pořadu 7 pádu Honzy Dědka. A přidal i detaily o tom, jak se jejich rodiny zlobily, že je na svůj velký den nepozvali.