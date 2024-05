Jednoduchý recept na šťastný vztah podle Ivy Kubelkové: "Ženy, nehledejte si debila!"

Že se to s péčí o pleť na sociálních sítích často přehání, intenzivně vnímá maminka dvou dcer Iva Kubelková. "Své patnáctileté dceři to pořád říkám, protože teď všude na sociálních sítích strašně frčí extrémní skin care. To je ráno skin care, večer skin care, odpoledne skin care," směje se někdejší česká vicemiss a dodává: "Není dobré pleť všemi produkty extrémně přetěžovat."

Sama se řídí v podstatě jednoduchými zásadami, dbá na důkladné večerní odlíčení a nikdy nechodí spát s make-upem. Z vrásek si nikdy hlavu nedělala. "Myslím, že vrásky jsou, zvlášť když se člověk směje, přirozená věc, která se děje kolem očí a úst i v mládí," podotkla pro eXtra.cz.

A jako nepotřebné vnímá i různé invazivní kosmetické zákroky. "Když je člověk mladý, plný přirozeného kolagenu, není potřeba to vůbec řešit," říká s tím, že kdyby její dcery podlehly tlaku ze sociálních sítí a po něčem takovém by toužily, rozhodně by jim to rozmlouvala. Ona sama také trendům úspěšně odolává.

"Já si myslím, že v tomhle je důležité, aby byl člověk sžitý sám se sebou, a je potřeba, aby v tom měl jasno. Naučila jsem se řídit se sama sebou a ne tím, co někdo říká nebo co je moderní," tvrdí Kubelková se zdravým nadhledem. Podobný názor má i na vztahy. Jelikož s Georgem Jiráskem tvoří šťastný pár už přes dvě desetiletí, často se jí ptají na to, v čem tkví tajemství spokojeného a dlouholetého vztahu. "Na recept se ptá hodně lidí. Já bych to řekla jednoduše: ženy, nehledejte si debila!" vzkázala něžnému pohlaví.