Iva Kubelková má se svými dcerami Natálií a Karolínou blízký vztah a vždy se snažila být jim především oporou. Jenže holčičí roky pomalu končí a obě mladé ženy se vydávají vlastní cestou. Starší Natálie už se od rodičů odstěhovala a nyní se rýsuje další velká změna. Také mladší Karolína se brzy osamostatní a ráda by zamířila do zahraničí. A přestože se domů plánuje pravidelně vracet, pro její maminku to bude další krok k tomu, aby se naučila dcery pouštět do světa.
Iva Kubelková pomalu přichází o dcery. Po Natálii se chystá do světa i Karolína
Ještě nedávno měla Iva Kubelková obě dcery doma, teď se ale rodinný život pomalu mění. Starší Natálie už se osamostatnila a mladší Karolína se chystá za studiem do Španělska. Moderátorku tak čeká další loučení, i když její dcera slibuje, že se bude často vracet.
Karolína Jirásková má o své budoucnosti poměrně jasnou představu. Po maturitě by chtěla studovat ve Španělsku, kde by mohla zdokonalit i svou španělštinu. „Pokusím se dostat na univerzitu v Madridu nebo v Barceloně. Mám ráda španělštinu, učím se ji ve škole, tak bych si ji tam ráda rozvinula,“ prozradila. Na škole Da Vinci přitom studuje v anglickém jazyce. Než se ale do zahraničí vydá, čeká ji příprava na přijímací řízení. „Teď si budu připravovat nějaké portfolio svých prací k přijímačkám,“ dodala.
Odloučení od rodiny si uvědomuje, zároveň ho ale vnímá jako důležitou součást dospívání. „Určitě to nebude sranda, budu se muset naučit fungovat sama. Ale je důležité, abych si tím prošla, každého to jednou čeká, jde to vnitřní posun. A budu jezdit často domů. O prázdninách a o víkendech, pokud to půjde,“ popsala své plány pro iDnes. Z jejích slov je patrné, že se na novou životní etapu těší, i když počítá s tím, že nebude vždy jednoduchá.
Pro Ivu Kubelkovou tak půjde o další velkou změnu. „Odejde vám dítě a ta její energie doma chybí,“ přiznala po odchodu Natálie. A tak si zatím užívá každou možnou společnou chvíli. Obě dcery například s rodiči stále rády tráví dovolené. Letos vyrazila celá rodina do Řecka na ostrov Skiatos a společně trávili čas také v Krkonoších, kde jezdili na kolech a chodili po horách. „Asi se jim s námi líbí,“ směje se oblíbená moderátorka.