Herečka Iva Janžurová se sice po nedávném zdravotním kolapsu zotavuje, přesto její stav nedovolí, aby proběhla dlouho plánovaná oslava ve Stavovském divadle. O tom, že se přenos Českého rozhlasu ruší, informoval moderátor Aleš Cibulka na svém profilu na Instagramu.
Iva Janžurová musela ze zdravotních důvodů zrušit oslavu svého jubilea
Herečka Iva Janžurová se po nedávném zdravotním kolapsu sice postupně zotavuje, na velkolepou oslavu svých narozenin ve Stavovském divadle ale zatím nemá dost sil. Lékaři jí doporučili klidový režim a dlouho plánovaná akce, na kterou se těšily stovky fanoušků, byla nakonec zrušena. Opatrnost doporučil i uznávaný kardiolog Petr Neužil.
„Vážení příznivci Ivy Janžurové, milí posluchači Českého rozhlasu a návštěvníci Národního divadla, je nám to velmi líto, ale s ohledem na aktuální zdravotní stav naší milé jubilantky jsme nuceni zrušit plánovanou oslavu ve Stavovském divadle v sobotu 13. června 2026,“ napsal Cibulka, který moderuje pořad Tobogán, v němž dělá i speciální narozeninové díly, jako měl být právě tento.
„Paní Iva se nyní zotavuje a je v období rekonvalescence. Profesor Petr Neužil má ale obavu, že by setkání s tak velkým množstvím lidí tak krátce po uzdravení mohlo pro paní Ivu představovat zbytečné zdravotní riziko,“ píše dále Cibulka. Je tak jasné, že věhlasný kardiolog Petr Neužil, který se stará mimo jiné o Jiřinu Bohdalovou, dal Janžurové stopku.
„Jakkoli jsme se na společné setkání všichni těšili, zdraví a klidné doléčení paní Ivy jsou v tuto chvíli tím nejdůležitějším. Věříme, že tuto situaci přijmete s pochopením a laskavostí. Vstupné vám bude samozřejmě vráceno v plné výši. O náhradním rozhlasovém programu vás budeme včas informovat,“ dodal závěrem.
Zdroj: Instagram Aleše Cibulky