Pražská premiéra televizní série o spisovatelce Simoně Monyové (†44) přinesla nejen silné emoce, ale i jedno nečekané odhalení. Největší pozornost na sebe tentokrát nestrhli jen tvůrci a herci spjatí s dramatickým příběhem zavražděné autorky, ale také Igor Orozovič, který do Lucerny dorazil se svou manželkou. Tu přitom na veřejnosti téměř neukazuje.
Igor Orozovič překvapil na premiéře Monyové. Dorazil s utajovanou manželkou
Pražská premiéra série o Simoně Monyové přinesla silné emoce i nečekané momenty. Igor Orozovič, který ztvárnil jejího vraha Borise Ingra, dorazil se svou utajovanou manželkou, zatímco Terezu Rambu doprovodil starostlivý muž Matyáš. Nechyběl ani syn zesnulé spisovatelky Dominik, kterého hotový seriál vrátil k bolestným vzpomínkám na maminku.
Herec si soukromí dlouhodobě střeží a jeho žena byla pro veřejnost dosud tak trochu záhadnou postavou. Na premiéře ji ale měl po boku a podle přítomných bylo zřejmé, že má oči hlavně pro ni. Doprovázela ho i ve chvílích, kdy si jako kuřák odbíhal na cigaretu na schodiště vedoucí do kina. Její jméno sice dál neprozrazuje, nedávno ale alespoň odhalil, že jejich patnáctiměsíční dcera se jmenuje Elenka.
Nechtěl z role udělat veřejný lynč
V sérii MOnyová Orozovič ztvárnil Borise Ingra, manžela Simony Monyové, který spisovatelku v roce 2011 zavraždil. Role pro něj byla citlivá i kvůli tomu, že ještě před natáčením se veřejnost dozvěděla, že byl Ingr po čtrnácti letech propuštěn z vězení.
Herec proto podle svých slov dlouho přemýšlel, jak k postavě přistoupit. „Hodně jsem řešil, jak k tomu přistupovat, jak to uchopit, jak si to sám se sebou vykomunikovat,“ svěřil se. Zároveň zdůraznil, že nechtěl hrát roli prvoplánově ani z ní dělat zjednodušený obraz viníka. „Říkal jsem producentům, že z toho nechci dělat veřejný lynč někoho, kdo si odseděl svůj trest. A taky jsem to nechtěl být já, kdo to přibarví tam, kam to nepatří,“ dodal.
Ramba mluvila o nádherné roli
Představitelka Simony Monyové Tereza Ramba dorazila na premiéru se svým manželem, tanečníkem Matyášem Rambou. Ten se o ni během večera staral s viditelnou péčí. „Nechceš se napít? Netáhne ti na záda?“ ptal se jí opakovaně. Herečka totiž zvolila černé šaty s výrazně odhalenými zády.
Ramba o roli mluvila s velkým respektem. „Je to nádherná role! Simona nese obrovský příběh, je to úchvatná barvitá nečernobílá postava,“ řekla. Právě nejednoznačnost a lidská hloubka zřejmě patřily k tomu, co ji na ztvárnění Monyové nejvíc přitahovalo.
Syn Simony Monyové: Vrátilo mě to zpátky
Na premiéře nechyběl ani Dominik Mony, prostřední ze tří synů Simony Monyové. Sledovat příběh vlastní matky převedený na obrazovku pro něj muselo být mimořádně silné. Přesto ocenil, jak se tvůrcům podařilo zachytit emoce, které jeho matka prožívala.
„Musím říct, že neuvěřitelně dokázali vystihnout emoce, které mamka zažívala v určitých situacích. Když to vidíte, tak vás to tam vrátí,“ uvedl Dominik Mony.
Zároveň vysvětlil, proč se rodina s herci během příprav příliš nesetkávala. Tvůrci se podle něj snažili, aby herci nebyli osobními setkáními ovlivněni víc, než bylo nutné. „S herci jsme se potkali, až když to bylo hotové, protože nechtěli být ovlivněni. Setkávali jsme se s produkčním týmem, který předával informace scenáristům i paní režisérce, a pak to doputovalo k hercům,“ popsal Mony.
Premiéra tak nebyla jen společenskou událostí, ale i bolestným návratem k příběhu, který v Česku dodnes vyvolává silné emoce. Série připomíná nejen tragický konec známé spisovatelky, ale také složitost vztahů, domácího násilí a ticha, které podobné příběhy často obklopuje.