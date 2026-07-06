Existují role, které po skončení natáčení neskončí. Herec Igor Orozovič v minisérii Monyová ztvárnil Adama Langa, postavu inspirovanou Borisem Ingrem, mužem, který se z okouzlujícího partnera postupně mění v násilníka. Jeho výkon patří k těm, ze kterých divákům není dobře. A právě to je v tomto případě možná největší pochvala.
Igor Orozovič po Monyové přiznal mrazivé zprávy od žen: „Žiju to taky,“ píší mu oběti násilí
Igor Orozovič v minisérii Monyová ztvárnil muže, ze kterého divákům běhá mráz po zádech. Po odvysílání mu ale začaly chodit ještě silnější reakce. Ozývají se mu ženy, které v příběhu poznaly vlastní život.
Minisérie sleduje křehký a tragický příběh spisovatelky Simony Monyové, ale zároveň otevírá téma, které zdaleka nepatří jen do televizního dramatu. Tvůrci se snažili zachytit nejen reálie, ale i mechanismy domácího násilí co nejpravdivěji. Scénář vznikal ve spolupráci s psychology a terapeuty, aby série ukázala, jak nenápadně může vztah sklouznout od vášně k manipulaci, kontrole a strachu. Důležité pro autory díla bylo také to, aby s výsledkem byla komfortní rodina Monyové a aby znovu zbytečně neubližoval.
Po odvysílání se ukázalo, že minisérie nezasáhla jen diváky u obrazovek. Začaly přicházet reakce od žen, které v příběhu poznaly samy sebe. Některé z nich psaly přímo Igorovi Orozovičovi. Svěřovaly se mu s vlastní zkušeností a často opakovaly větu, která mrazí: „Žiju to taky.“
„Může se to stát každému, ale hranice, kdy vztah přejde do manipulace, domácího násilí nebo jednostranně nezdravého vztahu, je velmi tenká. Právě k tomu mimochodem slouží i ten projekt, protože je důležité, aby to kdokoli dokázal rozklíčovat a poznat,“ říká Orozovič. Podle něj je jedním z nejsložitějších momentů situace, kdy oběť pomoc odmítá. „Jeden problém je ale zásadní. A to když lidé řeknou, že pomoc nechtějí. Tedy oni řeknou, že ji nechtějí, ale v hloubi duše samozřejmě pomoc chtějí,“ vysvětluje herec.
Role, ze které je divákům nepříjemně
Orozovič v minisérii vystavěl postavu muže, který nepůsobí jako prvoplánové monstrum. Právě v tom je jeho výkon tak zneklidňující. Adam Lang umí být pozorný, charismatický i milující. Jenže pod povrchem se postupně objevuje žárlivost, tlak, manipulace a násilí. Divák tak sleduje přesně ten typ proměny, který může být zvenčí dlouho nečitelný.
Herec připouští, že reakce publika jsou silné. A že není náhoda, když v lidech jeho postava vyvolává odpor. „Hodně lidí, žen i mužů, mi píše, že klobouk dolů, ale že je to nechutné. Zároveň z toho ale cítím odezvu, že je to dobře odvedená práce, což mě trochu uklidňuje. Ale ano, ty reakce jsou poměrně výrazné,“ říká.
Právě nepříjemný pocit, který postava vyvolává, může být pro podobný projekt zásadní. Minisérie totiž nestojí jen na rekonstrukci známého příběhu, ale hlavně na snaze ukázat vzorce, které se v toxických vztazích opakují. Od prvních varovných signálů přes omlouvání partnerova chování až po okamžiky, kdy už je velmi těžké odejít.
Sexuální scény jako součást toxické lásky
Výraznou součástí minisérie jsou také intimní scény. Nejsou v ní jen pro efekt, ale jako důležitá součást vztahu, který se navenek může jevit vášnivě, osudově a intenzivně. Právě tato intenzita ale někdy zakrývá, že se pod ní skrývá nezdravá dynamika.
„S režisérkou, celým týmem i Terezou jsme se bavili o tom, že sexuální scény jsou explicitnější, než bývá zvykem. Myslím si, že je to důležité, protože je to součást té vášnivé a toxické lásky. Sex nebo vášeň tam hrají velkou roli, proto na to byl kladený trochu větší důraz. Nechtěli jsme to obcházet,“ vysvětluje Orozovič.
Minisérie ukazuje i to, co bývá v podobných příbězích pro okolí nepochopitelné. Proč žena zůstává. Proč se vrací. Proč omlouvá. Proč si dlouho nechce připustit, že vztah, který začal jako láska, se změnil v past.
Co seriál ukázal a co zůstalo za hranou
Příběh Simony Monyové byl tragický a veřejnost ho znala už před uvedením minisérie. Tvůrci přesto neměli ambici natočit doslovnou rekonstrukci každého detailu posledních hodin jejího života. Některé události byly pro potřeby dramatizace upraveny nebo zjednodušeny, což je u podobných projektů běžné.
Ve veřejně známých výpovědích se objevily detaily, které ukazují, jak chaotické a děsivé byly poslední chvíle před tragédií. „Hádali se. Pak jsem zaslechla pláč Šimona, který byl nahoře. Za pár minut mi Monyová syna přivedla,“ vypověděla chůva. Jeden ze záchranářů zase uvedl: „Když jsme přijeli, tvrdil, že manželka je na přehradě i s dítětem, pak ale začal hystericky křičet, že nemáme zachraňovat jeho, ale manželku.“ Lékařka popsala, že nejprve našli pobodaného muže mezi domem a autem.
Sám Ingr pak před soudem líčil manželství jako dramatický vztah plný konfliktů. „Dva roky to bylo italské manželství se vším všudy. Manželka mě dokonce poslala na detektor lži, protože na mě žárlila. Vyvrcholilo to i debatami o sebevraždě. Řekla mi, že chce spáchat sebevraždu, já jsem odpověděl, že spíš bych to měl udělat já. Dala mi pak prášky, které jsem spolykal,“ tvrdil.
S ohledem na pozůstalé Simony Monyové i poselství, které si minisérie dala, je pochopitelné, že cílem režisérky nebylo do detailu přehrát, co se osudnou noc v domě zesnulé spisovatelky odehrálo. Mnohem důležitější je to, co příběh vyvolal dnes. Debatu o domácím násilí, o manipulaci, o varovných signálech i o tom, že oběti často potřebují čas, bezpečí a opakovanou podporu, než dokážou odejít.
A jestli po odvysílání minisérie skutečně výrazně vzrostl počet lidí, kteří se obrátili na tísňové linky a organizace pomáhající obětem domácího násilí, pak její smysl přesahuje televizní obrazovku. Protože věta „žiju to taky“ by nikdy neměla zůstat bez odpovědi.