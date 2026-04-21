Herecký svět zasáhla zpráva o tom, že herec Jakub Špalek, který se nesmazatelně zapsal do divácké paměti jako Eda z filmu Šakalí léta, bojuje s rakovinou. Nemoc je bohužel ve velmi pokročilém stadiu a jeho tělo je plné metastáz. On se přesto dokáže těšit ze života a naplno pracuje.
"I přes morfin mám obrovské bolesti," říká Jakub Špalek, který má metastáze po celém těle
Herec Jakub Špalek prožívá velmi těžké období. Podle všeho prohrává boj se zákeřnou rakovinou a trpí velkými bolestmi. Přesto však na svůj osud nežehrá.
Zdrcující zprávu si Špalek od lékařů vyslechl začátkem loňského roku, kdy mu objevili nádor pod ledvinou. Už tenkrát ale rakovina metastázovala. Tehdy také okamžitě nastoupil na chemoterapii, která zabrala překvapivě dobře, a jemu se výrazně ulevilo. Přibližně od května se jeho stav začal zlepšovat a on měl plno energie a chuti do života. „Kulminovalo to v prosinci, kdy si moje manželka a moje maminka myslely, že beru nějaké povzbuzovací drogy. Všechny jsem otravoval svou energií,“ líčí herec svůj život s nemocí pro web deník N.
Zlepšení ale dlouho netrvalo a koncem minulého roku přišel zlom, kdy se mu vrátily velké bolesti a z úst lékařů přišla další hrozná zpráva. Nemoc velmi pokročila. Metastáze se rozšířily prakticky po celém těle. Dnes je má v zádech, pánvi, kyčlích, ramenou, lokti i hrudníku. „Bolesti mám opravdu obrovské. Podle toho, kde si metastáze vzpomenou, mě pak bolí tu hrudník, tu pánev,“ prozradil. Kvůli nesnesitelným bolestem doktoři přešli k tomu, že Špalkovi předepisují morfinové náplasti.
„Pod morfiem jsem trošku jak permanentně zhulený. A to se opravdu blbě hraje,“ postěžoval si na to, jak mu nemoc komplikuje milovanou práci. Zároveň ale přiznal, že se z verdiktu, který by mnoho zdrtil, nijak nehroutil. „Vůbec mi to není jasné. Měl bych plakat a říkat, proč právě já. A nic,“ svěřil se Špalek, kterému je největší oporou jeho rodina. „Jsme prostě spolu, máme dvanáctiletého kluka, což vás úplně nepustí. A hodně zkouším v divadle, což mě také drží,“ říká odhodlaně.