Oznámení o ukončení dvacetiletého působení oblíbené moderátorské dvojice Marka Ebena a Terezy Kostkové překvapilo nejen diváky, ale také známé osobnosti, které jsou se soutěží dlouhodobě spojené. Mezi prvními reagoval Richard Genzer, který neskrýval, že se ho zpráva dotkla.
„I cynik utrousil slzu.“ Genzer přiznal, jak ho konec Ebena a Kostkové zasáhl
StarDance čeká zásadní změna, která překvapila nejen diváky, ale i její dlouholeté tváře. Richard Genzer bezprostředně po oznámení přiznal, že se ho zpráva dotkla, a otevřeně popsal, proč bude těžké si na novou podobu oblíbené soutěže zvykat.
„Tak to je samozřejmě škoda, ale je to jejich rozhodnutí,“ řekl bezprostředně po oznámení. Vzápětí si pomohl i jednou z typických Ebenových glos, tentokrát namířenou kdysi právě na něj. „Jak říkal Marek Eben k mojí osobě: I cynik utrousil slzu, tak já jsem slzu utrousil. Škoda, co na to říct. Jednou to přijít muselo, ale je to jejich rozhodnutí,“ nechal se slyšet Genzer.
Eben s Kostkovou oznámili svůj odchod na tiskové konferenci k nové řadě StarDance. Ještě předtím společně vzpomínali na dvě desítky let, které soutěží strávili, na první setkání i nejrůznější přešlapy během živých přenosů. Až v samotném závěru přišla zpráva, která zastínila vše ostatní.
„Je tady jedna věc, o kterou se chceme podělit. Pocítili jsme a usoudili, že přišel moment, kdy nastane konec. Tahle řada pro nás bude poslední, děkujeme za těch 20 let,“ oznámila Tereza Kostková. Marek Eben pak už jen dodal: „Bylo to krásných 20 let života.“
Právě délka jejich společného působení podle Genzera vysvětluje, proč se bude na novou podobu pořadu zvykat těžko. „StarDance pojede dál, ale oni k tomu samozřejmě patřili,“ připomněl. Moderátorská dvojice se během let stala jedním ze symbolů celé soutěže a pro část publika možná stejně důležitým jako taneční páry nebo porota.
Na otázku, zda si vůbec dokáže StarDance bez obou tváří představit, odpověděl Genzer realisticky. „Já ano, u lidí to bude asi těžký. U mě to bude samozřejmě taky těžký, ale vím, že to je nějakej koloběh nejenom života, ale i pořadu. Takže já si to nějakým způsobem dokážu představit, ale bude mít dlouhou dobu trvání než si na to zvyknu,“ řekl jeden z členů poroty taneční soutěže.
Po Ebenovi a Kostkové zůstane velké prázdno
Kdo by mohl po Ebenovi a Kostkové přijít, si ale krátce po překvapivé zprávě netroufal odhadovat. A právě tady podle něj nastává zásadní problém. Nejde totiž jen o dva moderátory, ale o specifickou kombinaci humoru, elegance, improvizace a schopnosti ustát živý přenos. „To mě opravdu nenapadlo, to je tak čerstvý. Opravdu nevím, nikdo mě nenapadá s takovouhle škálou a nadhledem na to,“ přiznal Genzer.
Letošní řada tak dostává ještě jeden rozměr. Nebude pouze dalším ročníkem taneční soutěže, ale zároveň dlouhým loučením s dvojicí, která StarDance provázela po dvě desetiletí. A jak naznačuje i Genzerova reakce, otázka už není jen, kdo po nich přijde, ale také jak dlouho bude trvat, než si diváci na StarDance bez Ebena a Kostkové vůbec zvyknou.
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