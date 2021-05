Chyběly jim prsty či měli mozkovou obrnu. I slavní mají překvapivé handicapy

Americký herec Michael J. Fox, známý z filmu Návrat do budoucnosti, statečně bojuje s Parkinsonovou chorobou. Vážné neurologické onemocnění mu lékaři diagnostikovali v pouhých devětadvaceti letech. "Své nemoci se někdy musím smát," uvedl Fox, který už svoje omezení dokáže brát s humorem a nadhledem.

Mladý herec JR Mitte se zase narodil s mozkovou obrnou. Když se proto v roce 2006 přestěhoval do Los Angeles, cíleně hledal role, v nichž by mohl veřejnost upozornit na tento zdravotní problém. A to se mu nakonec také povedlo. Mitte získal postavu Waltera "Flynna" v legendárním seriálu Perníkový táta, za kterou získal cenu SAG-AFTRA. "Moje role v Perníkovém tátovi byla šancí, která přichází jednou za život. Doufám, že jsem dokázal divákům ukázat, jak vypadá život s mozkovou obrnou," řekl Mitte později pro magazín Brain and Life.

Podobný přístup má i Peter Dinklage, který trpí achondroplazií a zahrál si například v seriálu Hra o trůny. Neúnavně podporuje mladé kolegy s tímto onemocněním, kteří se stejně jako on chtějí vydat na filmovou dráhu.