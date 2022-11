Hvězdu série Dámský gambit v dětství šikanovali za to, jak vypadá. Pomohla jí rodina

Herečka Anya Taylor-Joyová zaujala širokou veřejnost v roce 2020 jako talentovaná šachistka Beth Harmonová v minisérii Dámský gambit, který následně vyvolal zvýšený zájem o šachovou disciplínu. Tento týden se objevila v talkshow Drew Barrymoreové, kde se svěřila s tím, že jako dítě musela kvůli svým daleko od sebe posazeným očím čelit šikaně. Současně u toho ale ocenila postoj svých rodičů, zejména maminky, kteří ji pomohli se s těžkou situací vypořádat.

"Měla jsem velké, obrovské štěstí na rodiče, protože když mě kvůli mému vzhledu šikanovali, máma mi řekla, ať se vždy dívám lidem do jejich nitra," vzpomínala herečka bez náznaku sebelítosti. Její matka Jennifer Marina Joyová se živí jako psycholožka. "A opravdu musím za to mámu ocenit, protože mi to skutečně pomohlo."

Už dříve se Taylor-Joyová vyjádřila o svém dětství jako o ne velmi šťastném období. Ačkoli se narodila v americkém Miami, vyrůstala v Buenos Aires do svých šesti let. Když se rodina přestěhovala do Londýna, angličtina pro ni představovala velkou výzvu a svým vrstevníkům moc nerozuměla. Stěhování pro ni bylo tak traumatické, že se hodnou chvíli odmítala učit anglicky v naději, že rodiče tak přiměje k návratu do Argentiny. Jazyk se nakonec naučila z knížek o Harrym Potterovi, její vztahy se spolužáky se ale napravit nedaly.

"Děti mi prostě nerozuměly, ať jsem se snažila jakkoli," vzpomínala. "Zavírali mě do skříněk. Ve škole jsem strávila hodně času tím, že jsem plakala na záchodech." Více se už o těchto zkušenostech nevyjadřovala s tím, že jim nechce věnovat více pozornosti.

V její šestnácti letech ji oslovila agentka z modelingové agentury, když venčila psa před obchodním domem Harrods. Taylor-Joyová si už v té době zanesla do smlouvy podmínku, že herectví je její přednostní vášeň a cíl zájmu. Prostředí showbyznysu bylo první, které ji i její nezvyklou tvář přijalo bez výhrad.

V létě se dokonce tajně vdala za hudebníka Malcolma McRaye. "Konečně jsem našla někoho, komu stačí ke štěstí tiše sedět vedle mě, zatímco si čtu. Je nám v podstatě osmdesát a současně sedm let, funguje nám to opravdu moc dobře," komentovala svůj vztah pro britský Vogue ještě na jaře.