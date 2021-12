"Boubelka" z Lásky nebeské zhubla k nepoznání. Vyhledej pomoc, píší jí lidé

Herečka sdílela na sociálních sítích fotografii, kde sice oblečení zahaluje celou její postavu, i tak ale vyvolala u lidí obavy. Někteří jí dokonce doporučují, aby vyhledala pomoc psychologů. "Jsi krásná, ale prosím, vyhledej pomoc," zněl jeden z komentářů pod fotkou.

Herečka se v kondici udržuje už několik let, v pár let starém rozhovoru přiznala, že chce zůstat štíhlá, jak jen to půjde. "Vypadá to lépe na kameře a vejdu se do velikosti, která byla levnější pro kostyméry," řekla.

Komentáře namířené proti její postavě jí připadají nevhodné, dříve lidem zase vadilo, že je dle svých slov příliš baculatá. "Lidé o mně mluvili, jako bych byla kus masa. Nechápu, že se to děje dodnes," uvedla herečka.

Martine McCutcheonová, kterou si v romantické komedii Láska nebeská vybral za partnerku Hugh Grant, přiznala, že chodí i na botox. "Moc jsem si to zamilovala. Vypadala jsem pořád jako já, a ne jako zmuchlaný polštář," dodala.