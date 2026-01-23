Skopal podstoupil operaci bederní páteře. Ta byla nezbytná kvůli dlouhotrvajícím bolestem zad, které už herec nemohl vydržet. To bylo i zcela pochopitelným důvodem toho, že musel zrušit všechny své pracovní povinnosti, aby měl prostor věnovat se vlastnímu zotavování. Náročná operace proběhla v pražské Nemocnici Na Homolce a nebyla to jeho první. „Museli jsme stabilizovat degenerativní změny v oblasti bederní páteře, které se od první operace zhoršily,“ osvětlil pro Blesk přední český neurochirurg Jiří Chrobok.
Hvězda Vyprávěj Svatopluk Skopal po nesnesitelných bolestech: Vážná operace a teď náročná rehabilitace
Herec Svatopluk Skopal byl nucen zrušit veškeré pracovní závazky a stáhnout se z očí veřejnosti. Důvodem byla operace bederní páteře, k níž ho dohnaly dlouhodobé a postupně se zhoršující bolesti zad. Ty už neovlivňovaly jen jeho pracovní nasazení, ale citelně zasahovaly i do každodenního života. Zákrok je však teprve prvním krokem — nyní herce čeká náročná rehabilitace ve specializovaném zařízení.
Skopal podstoupil operaci bederní páteře. Ta byla nezbytná kvůli dlouhotrvajícím bolestem zad, které už herec nemohl vydržet. To bylo i zcela pochopitelným důvodem toho, že musel zrušit všechny své pracovní povinnosti, aby měl prostor věnovat se vlastnímu zotavování. Náročná operace proběhla v pražské Nemocnici Na Homolce a nebyla to jeho první. „Museli jsme stabilizovat degenerativní změny v oblasti bederní páteře, které se od první operace zhoršily,“ osvětlil pro Blesk přední český neurochirurg Jiří Chrobok.
Vyprávěj ho baví
„Tak už to mám za sebou,“ potvrdil s úlevou herec po zákroku. Toho teď čeká velmi intenzivní rehabilitace v Rehabilitační nemocnici v Berouně, která mu má pomoci vrátit se co nejdříve jak do běžného života, tak zpět na jeviště či před kameru. „Jak dlouho bude pacient rehabilitovat, než se vrátí do běžného života, je individuální. Rozhodně se bude hýbat zase perfektně a bezbolestně,“ uklidnil pacienta neurochirurg Chrobok. Ostatně k tomu, aby pilně rehabilitoval, má herec pádný důvod. Proslýchá se, že by se mělo začít točit pokračování seriálu Vyprávěj, kde herec exceloval jako táta Dvořák, což mu nalévá novou krev do žil, a rád by byl opět jeho součástí. „Pokud mě tam budou zase chtít, tak velice rád, tenhle seriál mě vážně baví,“ nechal se slyšet.
Na rehabilitace se do berounské nemocnice těší nejen proto, že ho tam rozhýbou a dají zase do pořádku, ale i ze zcela prozaického důvodu – nikdo se mu tam nedovolá! Herec je totiž známým odpůrcem mobilních telefonů. „Mobily nesnáším, obtěžují mě. Samozřejmě vím, že telefon potřebuji, ale je to pro mě nutné zlo a hned, jak zazvoní, mám vyrážku,“ osvětluje svůj vztah k moderním vymoženostem Skopal, který má dokonce doma ještě pevnou linku se záznamníkem.