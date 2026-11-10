Sedmatřicetiletá herečka Barbora Jánová, známá především ze seriálu Slunečná, požádala o oddlužení. V insolvenčním návrhu má uvádět devět závazků u sedmi věřitelů v celkové výši přes milion korun. Její finanční potíže se podle dokumentů postupně nabalovaly. Vedle herectví se živila také jako produkční nebo placenou spoluprací na sociálních sítích, příjmy z jednotlivých zakázek ale nebyly pravidelné.
Hvězda Slunečné Bára Jánová skončila v insolvenci. Dluhy přes milion řeší za barem
Ještě nedávno vysvětlovala, proč vyměnila televizní kamery za práci v bistru. Bára Jánová si po náročném období hledala větší klid a především jistější příjem. Teď ale vyšlo najevo, že hvězda seriálu Slunečná řeší vážné finanční problémy. Podle informací z insolvenčního rejstříku dluží přes milion korun.
Když přestávala zvládat své závazky, snažila se situaci řešit dalšími půjčkami. Právě to ji podle podkladů přivedlo ještě do složitější situace. Největší část dluhů má tvořit několik závazků vůči bankám, další peníze dluží například na zdravotním a sociálním pojištění.
Jánová přitom v posledních letech výrazně změnila svůj život. Kvůli vyhoření a psychickým problémům musela přibrzdit hereckou kariéru a vyhledat odbornou pomoc. „Kvůli těm psychickým problémům jsem musela hereckou kariéru úplně pozastavit,“ svěřila se už dříve. Později našla práci v pražském bistru, kde začala pracovat jako servírka. Právě pravidelný příjem jí měl přinést větší jistotu než svět nárazových hereckých zakázek.
Jánová nyní počítá s příjmem přibližně 23 822 korun měsíčně z práce za barem a úklidu. Soud jí oddlužení povolil už 6. října, konkrétní způsob jeho řešení ale zatím schválen nebyl a celá situace se ještě může změnit podle přihlášených pohledávek. Herečka se k nejnovějším informacím o insolvenci veřejně nevyjádřila.