Hájek otevřeně přiznal, že v minulosti bojoval se závislostí na kokainu. Následky jeho vášně se přitom neomezily pouze na hercův osobní život. Problémy se postupně promítly také do financí a herec se dostal do situace, kdy jeho dluhy dosáhly částky kolem 1,7 milionu korun. Následovaly exekuce a nakonec také insolvence.
Hvězda Ordinace v růžové zahradě Jan Hájek přiznal boj se závislostí, milionové dluhy a stopku v televizi
Herec Jan Hájek patří k výrazným tvářím českého filmu, televize i divadla. Diváci ho znají mimo jiné z minisérie Božena nebo ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Za jeho profesní kariérou se ale skrývá také velmi těžké období plné návykových látek a neřízeného životního stylu, které ho vyšlo pořádně draho. O své minulosti se nyní rozhodl otevřeně promluvit.
Hájek otevřeně přiznal, že v minulosti bojoval se závislostí na kokainu. Následky jeho vášně se přitom neomezily pouze na hercův osobní život. Problémy se postupně promítly také do financí a herec se dostal do situace, kdy jeho dluhy dosáhly částky kolem 1,7 milionu korun. Následovaly exekuce a nakonec také insolvence.
Závislost, která se vymkla kontrole
Obtížné období se podle dřívějších Hájkových slov rozjelo přibližně před deseti lety, kdy se kvůli divadelnímu angažmá přestěhoval do Prahy. V té době měl přitom pracovně dobře našlápnuto a díky televizním rolím rozhodně nepatřil mezi herce, kteří by si nemohli dovolit pohodlný život.
Jenže postupně se dostal do spirály, ze které nebylo snadné vystoupit. O své tehdejší situaci dnes už dokáže mluvit bez příkras. „Dalo by se říct, že jsem se ničil všemi možnými prostředky. Vůbec jsem nechtěl vylézt z baráku, s nikým jsem nemluvil, nikdo už pak nechtěl ani moc mluvit se mnou,“ popsal herec své tehdejší rozpoložení. A následně pojmenoval i hlavní příčinu: „Hlavní roli v tom hrál kokain.“
Peníze mizely, přišly dluhy a exekuce
Drahá závislost se postupně pochopitelně podepsala také na jeho finanční situaci. Hájek se dostal do dluhové spirály, která podle dostupných informací narostla až k částce 1,7 milionu korun. Situace nakonec vyústila v exekuční řízení a insolvenci.
Sám herec dříve popsal, jak snadno může člověk v podobné situaci ztratit kontrolu nad vlastním životem. „Dostanete se do kola, ze kterého jde špatně vystoupit,“ uvedl. Podle jeho slov se navíc problémy začaly řetězit. Stimulanty mu měly pomáhat zvládat náročné tempo, jenže po období vyčerpání přicházely potíže se spánkem a další komplikace.
„Nejdřív se nabudíte, abyste to všechno zvládli, pak ale nemůžete spát, tak do sebe cpete prášky na spaní,“ popsal začarovaný kruh. Právě v této fázi si podle něj člověk může namlouvat, že má všechno stále pod kontrolou. Ve skutečnosti ale postupně ztrácí sám sebe. „Zdá se vám, že všechno zvládáte, ale to je právě ten omyl, protože vám ujíždí vaše vlastní já,“ řekl Hájek.
Krize zasáhla i jeho práci
Těžké období se nevyhnulo ani jeho kariéře. Hájek se objevil také v úspěšné minisérii Božena, kde ztvárnil Josefa Němce, manžela Boženy Němcové. Právě během natáčení ale podle svých slov prodělal kolaps. „Na natáčení seriálu Božena jsem sebou seknul. V České televizi mám asi stopku,“ uvedl herec v rozhovoru pro Týdeník Echo.
Z nejhoršího venku?
Přestože se Jan Hájek ocitl v mimořádně složité situaci, se závislostí statečně bojuje. To nejhorší období se mu podařilo překonat a postupně svůj život začíná znovu stavět na nohy.