Herce Jan Hájka, který je dvojitým držitelem ceny Thalie znají nejen divadelní diváci, ale také fanoušci seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárňuje jednoho z lékařů. A i když je jeho život nyní spokojený, bylo i období, na které vzpomíná jen opravdu nerad.
Hvězda Ordinace přiznala pád na dno. Kokain, exekuce i kolaps při natáčení
Dnes patří Jan Hájek mezi uznávané české herce, jenže za úspěchem se skrývá období, o kterém dlouho mlčel. Dvojnásobný držitel Ceny Thálie nyní otevřeně přiznal, že propadl kokainu, kvůli závislosti zkolaboval při natáčení, dostal se do exekucí i insolvence a málem přišel o všechno. Z nejhoršího ho nakonec vytáhla až nová životní partnerka.
„Dalo by se říct, že jsem se ničil všemi možnými prostředky," řekl otevřeně v rozhovoru pro web Echo24. „Vůbec jsem nechtěl vylézt z baráku, s nikým jsem nemluvil, nikdo už pak nechtěl ani moc mluvit se mnou,“ přiznal herec, který netají, že důvodem byla jeho závislost na tvrdých drogách. „Hlavní roli v tom hrál kokain,“ prozradil Hájek.
Kokainem zaháněl vyčerpání z velkého pracovního nasazení, ale droga si pochopitelně velmi brzy začala vybírat svou krutou daň. „Dostanete se do kola, ze kterého jde špatně vystoupit. Nejdřív se nabudíte, abyste to všechno zvládli, pak ale nemůžete spát, tak do sebe cpete prášky na spaní. Zdá se vám, že všechno zvládáte, ale to je právě ten omyl, protože vám ujíždí vaše vlastní já,“ popisuje spirálu, která vede k nevyhnutelnému pádu.
„Na natáčení seriálu Božena jsem sebou seknul. V České televizi mám asi stopku,“ posteskl si, že období závislosti ho po pracovní stránce významně poškodilo. A protože kokain stojí nemalé peníze, brzy se přidaly i dluhy. „Dostal jsem se do insolvence, pak přišly exekuce…,“ přiznal herec, který se naštěstí z bludného kruhu dokázal dostat. A to i díky pomoci své nové partnerky. „Pomohla mi uvědomit si, že to musím být já, kdo musí převzít odpovědnost za svůj život,“ říká vděčně.