Když se Kateřiny zeptáte, jak všechny své role zvládá, jako první jí na mysl vytane právě slovo „balanc“. Není to pro ni jen prázdná fráze z motivačních příruček, ale téma, které prostupuje celou její bytostí. „Mám čím dál tím víc pocit, že jsem kvůli tomu balancu snad i přišla tady na tenhle svět,“ uvažuje nahlas.
Hvězda muzikálů Kateřina Bohatová: Sociální sítě nás vzdalují od skutečného života
„Mám se rychle, ale krásně,“ usmívá se Kateřina Bohatová, která se právě pouští do zkoušení role tety Kateřiny v Saturninovi. Umělkyni čeká léto plné kontrastů. Kromě zkoušek v divadle dokončuje nové album a jedna z nejdůležitějších premiér ji čeká také doma – příprava sedmiletého syna na jeho první školní den. A mezi tím vším se snaží najít rovnováhu mezi prací, rodinou a časem pro sebe.
Když se Kateřiny zeptáte, jak všechny své role zvládá, jako první jí na mysl vytane právě slovo „balanc“. Není to pro ni jen prázdná fráze z motivačních příruček, ale téma, které prostupuje celou její bytostí. „Mám čím dál tím víc pocit, že jsem kvůli tomu balancu snad i přišla tady na tenhle svět,“ uvažuje nahlas.
Rovnováha jako mise
Je to pro ni věčné hledání rovnováhy mezi tím, co člověk musí, chce a co od něj očekává okolí. Tento vnitřní dialog se stal i ústředním motivem jejího nového singlu s názvem Instagram. Ten vznikl jako čistá radost ze setkání s mladou básnířkou Katkou Pokornou, která tvoří pod jménem Svojost.
Právě s ní si Kateřina okamžitě padla do noty. Texty Svojosti jí mluví z duše, protože se dotýkají palčivého tématu dneška: jak moc nás sociální sítě a neustálý čas online vzdalují od nás samotných. „Obrovsky potřebuju žít ten život bez té obrazovky, bez toho mobilu. Když někde jsem a pracuji, tak tam chci být a pracovat, a ne o tom hned zpravovat půlku dalšího světa,“ vysvětluje své pocity.
Přestože uznává, že sítě mohou být užitečným nástrojem, hledá v nich onu zdravou hranici. Vzpomíná na časy, kdy cesta autem znamenala prostě jen koukání z okna a klid. Dnes se k těmto „tichým okýnkům“ v uspěchaném čase snaží vracet, i když přiznává, že je to často boj a i ona místo odpočinku a kochání se krajinou ve většině případů pracuje.
Digitální detox
Téma technologií je pro ni o to naléhavější, že doma vychovává sedmiletého syna Matyáše, kterého se snaží před nadměrným vlivem mobilů chránit. Maty v září poprvé usedne do školní lavice, a tak jsou letošní prázdniny pro celou rodinu velkým mezníkem. Zatím se jí daří držet syna od her a virtuálních světů dál. „Maty zatím neví, co je to hrát hry. Mobil využívá spíš tak, že si na něm pouští písničky nebo na něj fotí,“ popisuje.
K výchově ale přistupuje s respektem a nechce být přehnaně přísná, spíše hledá rozumnou cestu. Doufá, že velký boom mobilů u dětí už možná malinko opadá a že se s tímto tématem naučí společně pracovat v symbióze. Syn zatím projevuje velký zájem o hudbu a má skvělý rytmus, což Kateřinu nepřekvapuje, jelikož ji v uměleckém prostředí provázel ještě před svým narozením.
Léto v rytmu legendy
Prázdninový kalendář Kateřiny je letos rozdělen na dvě jasné poloviny. Ta první patří rodině a snaze „předběhnout“ pracovní povinnosti cestami do Itálie a milovaného Řecka ještě předtím, než se naplno rozjede zkoušení v Divadle Hybernia, které potrvá až do poloviny září. „Nabídka mi udělala obrovskou radost, opravdu se moc těším. Ráda publikum bavím a rozesmívám a ráda si dělám legraci i sama ze sebe,“ říká Kateřina o roli, v níž se bude alternovat s Erikou Stárkovou, takže diváci mají o zábavu postaráno.
Postavu si ale plánuje „vyrábět“ postupně za pochodu během dvouměsíčního zkoušení. Rodina se tedy musí připravit na to, že se k nim možná na pár měsíců nastěhuje i teta Kateřina se svými pověstnými příslovími. Kateřina totiž přiznává, že se jí postavy často začnou propisovat do osobního života. „Když jsme zkoušeli Srdcového krále, tak jsem potkala svého muže. Když se zkoušel Biograf láska, kde ta Jana byla romantická, byla jsem i já celá romantická a sluncem zalitá,“ vypočítává s úsměvem.
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