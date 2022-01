Hvězda Prciček děsí fanoušky svou hubeností. Mám jen rychlý metabolismus, tvrdí

Šestačtyřicetiletá herečka byla za svůj vzhled v době největší slávy obdivovaná jak muži, tak ženami. Dnes obdiv vystřídala starost o její zdraví. Tara Reidová je kost a kůže, jakékoli problémy s jídlem ale popírá. "Těm, kteří psali ty komentáře plné nenávisti u mých uměleckých fotografií, mohu jen říct, že vše je o úhlu, při kterém se fotí. Opravdu nejsem příliš hubená. Nebo dokonce vychrtlá. Ale mám rychlý metabolismus. Každý, kdo to tak má, chápe, že je téměř nemožné přibrat. Všechno, co dělám je, že stále jím," sdělila fanouškům.

Tara se snaží vysílat kolem sebe pozitivní energii a vyzývá lidi, aby ji v tom následovali. "Všem, kteří mi napsali naopak něco hezkého a milého a stojí při mně, díky, miluji vás! Nepřestávejte šířit lásku. Je to to jediné, co zachrání tento svět."

Negativní komentáře fanoušků ji urážejí, anorexii už léta popírá. Štíhlost svádí na rychlý metabolismus. "Přestaňte nenávidět a začněte milovat. Nikdo nestojí o bodyshaming. Není to v pořádku, není to cool a jen tím ostatním ubližujete. Prosím, nebuďte takoví, ničemu tím stejně nepomůžete, nemá to žádný efekt," dodala v komentáři na sociálních sítích.

Reidová se herectví věnuje od šesti let, největší slávu jí přinesla filmová série Prci, prci, prcičky a komedie Big Lebowski. V posledních letech ji diváci mohli vídat v seriálu Scrubs: Doktůrci.