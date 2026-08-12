Moderátorka Lejla Abbasová je živel. Maminka čtyř dětí má velkou spoustu pracovních aktivit nejen v Česku, ale díky svému nadačnímu fondu také v Africe, kde pomáhá domorodým Masajům. Ve zběsilém tempu, v jakém žije, také přitahuje velkou spoustu menších i větších karambolů. Výjimkou nejsou ani autonehody. Nyní zavzpomínala na tu nejvážnější, která ji málem stála život.
Hrozivý zážitek Lejly Abbasové. Při nehodě vypadla okýnkem vozu na dálnici
Na tohle se nezapomíná. Lejla Abbasová se po letech vrátila k nehodě, která se během okamžiku mohla změnit v tragédii. Při obrovské rychlosti se ocitla mimo vůz přímo na dálnici a o život tehdy bojovala doslova vteřiny. Sama dnes přiznává, že v její prospěch sehrálo roli několik neuvěřitelných náhod.
„Jednou jsem jela na představení s Danem Nekonečným a to jsme měli blbou nehodu v rychlosti 160 kilometrů za hodinu a já jsem vypadla zadním okýnkem na dálnici,“ šokovala svými slovy v pořadu Nadcast. Jen zázrakem ji další automobily nepřejely. „Tehdy za námi jelo auto, které zastavilo těsně přede mnou, a řidič říkal, že si myslel, že jsem kufr, a že si nechtěl zničit auto,“ vylíčila to, jak při ní stáli doslova všichni svatí.
„Dost mě zachránilo i to, že jsem tenkrát na sobě měla kožený věci a měla jsem je rozpáraný od ramene až po koleno. Kdybych to na sobě neměla, tak už tady možná nejsem. Měla jsem jen brutální pohmožděniny, ale nestalo se nic vážnýho,“ poslala moderátorka. „Pamatuju si jen to, že jsem otevřela oči, někdo se mě ptal, jestli žiju, viděla jsem světlo, pak jsem zase zavřela oči a vůbec nevím třeba to, jak mě z té dálnice odnesli na stranu,“ zakončila své vyprávění Abbasová.
Kromě toho má na svém kontě i celou řadu úsměvnějších příhod. Jednou jí například v jejím prvním autě, starém Volvu, shořel motor. „Nenapadlo mě nic lepšího než se to pokusit uhasit tím, že na to naleju colu,“ směje se Lejla, kterou často kromě auta zradí i elektronika. „Nedávno jsem přišla o všechna data na cloudu. Nikdo si to nedokáže vysvětlit a technici se prý s takovým případem nikdy nesetkali,“ krčí rameny s tím, že to k ní prostě patří a takové věci ve svém životě už v podstatě ani nevnímá.