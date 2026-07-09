Přestože je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech především svátkem kinematografie, každoročně na něj zavítají i političtí představitelé. Letos se o rozruch na kolonádě postaral mimo jiné současný ministr kultury Oto Klempíř. A právě události s ním spojené břitce okomentoval režisér Jan Hřebejk.
Hřebejk rozpoutal ve Varech politickou bouři: Tvrdě zkritizoval ministra kultury
Filmový festival v Karlových Varech se neobešel bez politické přestřelky. Režisér Jan Hřebejk si vzal na mušku ministra kultury Otu Klempíře a rozhodně nevolil diplomatická slova. Padla ostrá kritika i přirovnání k legendární české filmové komedii, které okamžitě vzbudilo pozornost.
Autor filmových hitů jako Pelíšky nebo Pupendo je známý svým kritickým postojem k aktuální vládě, a tak si neodpustil rýpnutí do ministra, který je například tváří rušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. „Já jsem tuhle vládu nevolil, nebo tedy její zastupitele, a myslím, že většina těch lidí na to místo nepatří. Myslím, že jsme měli strašné ministry kultury i předtím, akorát tu svoji imbecilitu nedávali tak okázale najevo,“ nebral si servítky Hřebejk.
Ministrův příjezd do Karlových Varů přirovnal k jedné legendární filmové scéně. „Na Twitteru jsem viděl u mého oblíbeného účtu úryvek, kde se Josef Abrhám ve filmu Vrchní, prchni převléká, aby ho nepoznali, když jde zase krást do té hospody. Bylo tam u toho napsáno: „Ota Klempíř přijel do Varů.“ Přišlo mi to jako dobrý filmový fór. Nechci pomlouvat Otu Klempíře, je to jeho svědomí a jeho karma,“ zakončil svůj politický komentář.
Na festival přijel režisér hlavně kvůli filmům. Podle svých slov se snaží stihnout až čtyři projekce denně. Velmi na něj zapůsobil například časosběrný dokument Heleny Třeštíkové o životě zpěvačky Báry Basikové. „Je to velmi autentické a hrozně silné, protože ta Bára je zajímavá osobnost a vlastně se nemusíte zajímat ani o její hudbu. Přesto vás to sebere, protože je to velmi silný osud. Připomenete si také, jak jste žili vy těch 40 let. Připomenete si ten čas a to je na tom silné. Ohromně se mi ten film líbil,“ vysekl pro Expres poklonu své kolegyni.