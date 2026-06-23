Moderátora Ondřeje Novotného znají diváci z úspěšné reality show Survivor, kterou už několik let provází. Stojí také za projektem Oktagon. Ke sportu tak má hodně blízko a na včerejší akci Podcast roku převzal cenu v kategorii sportovních podcastů. Ve své děkovné řeči si nenechal ujít příležitost postavit se za veřejnoprávní média a ostře se pustil do ministra kultury Oty Klempíře.
Hrdina. Trapnej. Respekt. Ondřej Novotný ostrou kritikou Klempíře rozdělil nádor na dva tábory
Ondřej Novotný proměnil přebírání ceny na akci Podcast roku v ostrý politický projev. Jeho slova vyvolala v sále bouřlivé reakce a okamžitě se stala jedním z nejdiskutovanějších momentů večera.
„Já jsme doufal, že když je to kulturní akce, tak tady bude ministr kultury, pan udavač, Klempíř… já si pletu jména. O mě je to všeobecně známý,“ začal svou řeč, ve které se dostal k tématu veřejnoprávních médií, které se současná vláda podle názoru mnohých snaží zcela zničit. To si myslí i Novotný.
„Chtěl jsem mu říct, že koho jinýho si vybrat než člověka bez páteře, aby zničil veřejnoprávní média. Tak mu to aspoň vzkážu,“ zaznělo do mikrofonu. „Je mi jasný, že teď se cítí nahoře, že je tam spousta přátel nebo patolízalů, ale chtěl bych mu říct, že na Moravě a nejen tam se říká, že když někdo dělá prasárny, tak na každé prase se jednou vaří voda. Ta jeho začne za chvíli bublat a určitě tam už dlouho nebude,“ předpověděl Klempířovu budoucnost moderátor.
„Pak už se k němu nikde nebude tak hezky chovat, pak už se k němu budou chovat, tak jak si zaslouží, to znamená jako k estébácký špíně,“ řekl bez okolků a vzbudil tím bouřlivý potlesk. Na závěr své řeči vyjádřil obdiv všem novinářům České televize a Českého rozhlasu, kteří se snaží bojovat za svobodu slova.
Jedni mu tleskají, druzí nesnáší
Na sociálních sítích se publikum rychle rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory. Jedni Novotnému tleskají a oceňují, že řekl nahlas to, co si podle nich řada lidí jen myslí. Vnímají ho jako člověka, který se nebál vystoupit proti politikovi přímo a bez obalu. Druzí ale tvrdí, že i oprávněná kritika má mít hranice a že podobný výstup na slavnostním pódiu působil spíš zbytečně agresivně.
Debata se tak velmi rychle posunula od samotného Klempíře k otázce, kde končí odvaha a začíná osobní útok. Novotný je zvyklý mluvit napřímo a jeho fanoušci právě tuto vlastnost často oceňují. Tentokrát ale jeho slova zasáhla i lidi, kteří s ním v jádru mohou souhlasit, jen jim vadí forma.
VIDEO: Viviane Kerstin Terschawetz v reality show Survivor
Zdroj: Podcast roku