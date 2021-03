Hollywoodští krasavci Gosling a Evans se objeví v Praze. Budou natáčet akční trhák

Slavní herci Ryan Gosling a Chris Evans do Česka zavítají u příležitosti natáčení snímku The Gray Man v produkci Netflixu. Podle dostupných informací má být akční trhák snímkem s dosud největším rozpočtem americké streamovací společnosti. Jeho rozpočet se pohybuje okolo 200 milionů amerických dolarů.

Natáčení se přesune do Prahy i na další místa v Česku koncem dubna poté, co skončí v Los Angeles. Upozornil na to například web The Prague Reporter.

Na snímku se podílejí bratři Anthony a Joe Russoovi a při tvorbě se inspirovali stejnojmennou knihou Marka Greaneye z roku 2009.

Film pojednává o někdejší agentovi CIA (Ryan Gosling), který je zrazen svými vlastními kolegy a pošlou na něj vraha (Chris Evans) z vlastních řad. Honička obou mužů by se pak měla odehrávat po celé Evropě. Ve filmu se objeví mimo jiné také Billy Bob Thornton.

Kde přesně se bude v Praze natáčet a na jaké další české lokace filmaři zamíří, zatím není jasné.