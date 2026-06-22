Meryl Streepová patří k nejvýznamnějším jménům světové kinematografie. Je držitelkou mnoha filmových ocenění a nespočtu nominací. Přestože nikdy nepatřila k typickým kráskám, což jí ostatně u jednoho z jejích prvních konkurzů i producenti řekli, její přirozený půvab a ohromující herecký talent okouzlily miliony diváků. Nepříjemné komentáře ji neodradily a trvale se zařadila mezi nejlepší světové herečky.
Hollywood ji chtěl odepsat ještě před čtyřicítkou. Dnes se před Meryl Streep klaní celý filmový svět
Jen málokterá herečka zanechala ve světové kinematografii tak výraznou stopu jako Meryl Streep. Kromě svých výkonů překvapila i šest let tajeným rozchodem s manželem. Dnes slaví 77. narozeniny.
Meryl Streepová patří k nejvýznamnějším jménům světové kinematografie. Je držitelkou mnoha filmových ocenění a nespočtu nominací. Přestože nikdy nepatřila k typickým kráskám, což jí ostatně u jednoho z jejích prvních konkurzů i producenti řekli, její přirozený půvab a ohromující herecký talent okouzlily miliony diváků. Nepříjemné komentáře ji neodradily a trvale se zařadila mezi nejlepší světové herečky.
Přirozený půvab a ohromující herecký talent
Meryl Streep patří k nejvýznamnějším jménům světové kinematografie. Je držitelkou mnoha filmových ocenění a nespočtu nominací. Přestože nikdy nepatřila k typickým kráskám, což jí ostatně u jednoho z jejích prvních konkurzů i producenti řekli, její přirozený půvab a ohromující herecký talent okouzlily miliony diváků. Nepříjemné komentáře ji neodradily a trvale se zařadila mezi nejlepší světové herečky.
Přirozený půvab a ohromující herecký talent
Meryl Streep patří k nejvýznamnějším jménům světové kinematografie. Je držitelkou mnoha filmových ocenění a nespočtu nominací. Přestože nikdy nepatřila k typickým kráskám, což jí ostatně u jednoho z jejích prvních konkurzů i producenti řekli, její přirozený půvab a ohromující herecký talent okouzlily miliony diváků. Nepříjemné komentáře ji neodradily a trvale se zařadila mezi nejlepší světové herečky.
Manželství s Donem Grummerem
Před třemi lety vyšlo najevo, že se Meryl Streep rozešla se svým manželem, sochařem Donem Gummerem. Jejich manželství trvalo 45 let, pár platil za nejstabilnější v Hollywoodu. „Don Gummer a Meryl Streepová se rozešli před více než šesti lety. Přestože se rozhodli žít každý zvlášť, vždy jim bude na tom druhém záležet,“ uvedla mluvčí herečky pro Page Six.
Naposledy se manželé objevili bok po boku na udělování Oscarů v roce 2018. Když o čtyři roky dříve získala Oscara za roli Železné lady, jako první poděkovala právě manželovi. „Nejdřív chci poděkovat Donovi, protože když děkujete manželovi v závěru své řeči, pustí do toho hudbu. A já chci abys věděl, že všechno, čeho si ve svém životě vážím nejvíc, jsi mi dal ty.“
Tragický konec prvního manželství
Před tím, než potkala o dva roky staršího Dona, byla zasnoubená se svým hereckým kolegou Johnem Cazalem, se kterým v roce 1978 hrála ve válečném dramatu Lovec jelenů. Před premiérou filmu ale Cazal podlehl rakovině. Když se po jeho smrti musela vystěhovat z bytu, ve kterém zůstala sama, přijel jí pomoci její bratr a vzal s sebou kamaráda, sochaře Dona. On jí nabídl svůj byt, zatímco bude na cestách. Celou tu dobu si psali dopisy. Když se vrátil, zamilovali se a do půl roku se vzali.
Děti
Meryl Streepová a Don Gummer spolu mají čtyři děti, syna Henryho a dcery Mamie, Grace a Louisu. Zatímco všechny tři dcery jsou herečky, syn se věnuje hudbě. Rodina žila stranou mediálního zájmu na své farmě v Salisbury v Connecticutu.
Rodačka z New Jersey
Meryl Streepová je fenomenální americká filmová, televizní a divadelní herečka. Narodila 22. června 1949 v New Jersey do rodiny úředníka farmaceutické firmy a reklamní výtvarnice. Je nejstarší ze tří dětí a jediná dcera. Už na střední škole se začala věnovat divadlu. V letech 1970-1973 absolvovala hereckou průpravu na Yale Drama School a první důležitou, i když malou roli si zahrála ve filmu Julie v roce 1977.
Ne pokaždé vyšla z konkurzů vítězně
Už od poloviny 70. let slavila mladá herečka úspěch na významnějších mimobroadwayských scénách a v roce 1977 se poprvé představila i na Broadwayi v muzikálu Happy End. Do širšího diváckého povědomí vstoupila prostřednictvím televizního seriálu Holocaust, kde si zahrála německou ženu Inge, která dobrovolně následuje svého židovského manžela do koncentračního tábora. Za tuto roli získala Meryl Streepová v roce 1978 cenu Emmy. V Lovci jelenů si zase zahrála po boku Roberta De Nira (na snímku)
Ne pokaždé vyšla z konkurzů vítězně. Před lety v pořadu Grahama Nortona zavzpomínala na okamžik, kdy ji producenti připravovaného King Konga nazvali ošklivou. Mluvili sice italsky (řekli o ní prý „che brutta“), 26letá Streepová jim ovšem moc dobře rozuměla. „Promiňte, že pro vás nejsem dost krásná, abych byla v King Kongovi,“ odpověděla s dávkou sarkasmu a navíc plynulou italštinou.
Kramerová versus Kramer
V roce 1979 ukázala svůj talent ve snímku Kramerová versus Kramer. Za roli emancipované Joanny, která opouští svého manžela (Dustin Hoffman) a malého syna, aby se mohla plně seberealizovat, získala svého prvního Oscara a první Zlatý glóbus.
Francouzova milenka
Na počátku 80. let si zahrála dvojroli v britském dramatu Francouzova milenka. Za svůj skvělý výkon získala cenu BAFTA (cena Britské akademie), Zlatý glóbus a nominaci na Oscara.
Sophiina volba
Druhého Oscara a Zlatý glóbus si Streepová vysloužila za roli ve snímku z roku 1982 – Sophiina volba, ve kterém ztvárnila Polku Sophii Zawistowskou, která se marně snaží uniknout trýznivým vzpomínkám na pobyt v koncentračním táboře. Dalších významných ocenění (nominací na Oscara, Zlatý glóbus a cenu BAFTA) se herečka dočkala hned o rok později za ztvárnění role temperamentní dělnice Karen ve filmu Silkwoodová.
Vzpomínky na Afriku
Úspěšným byl pro Meryl Streepovou také rok 1985, kdy si zahrála po boku Roberta Redforda v úspěšném snímku režiséra Sydneyho Pollacka Vzpomínky na Afriku. Za skvěle ztvárněnou roli Karen získala tři nominace na významné filmové ceny (Oscar, Zlatý glóbus a BAFTA).
Další úspěchy
Konec 80. a začátek 90. let znamenaly pro charismatickou herečku Meryl Streepovou další úspěchy. Opakovaně byla nominována na filmové ceny (Oscar a Zlatý glóbus), nepodařilo se jí ale žádnou další nominaci proměnit.
Za připomenutí stojí například filmy Výkřik ve tmě (1988), Ďáblice (1989), Pohlednice z Hollywoodu (1990) nebo komedie Smrt jí sluší (1992), na snímku je se svou hereckou kolegyní Goldie Hawnovou.
Madisonské mosty
V roce 1995 Meryl Streepová opět předvedla svůj ohromující herecký talent ve filmu Madisonské mosty. Objevila se v roli farmářky Francesky Johnsonové, která zažívá náhlé milostné vzplanutí s fotografem National Geographic (Clint Eastwood). Nominace na Oscara a Zlatý glóbus však opět neproměnila.
Ďábel nosí Pradu
Připomeňme si ještě snímek z roku 2006 Ďábel nosí Pradu; jedná se o psychologicky laděné komediální drama, kde si Meryl Streepová zahrála šéfredaktorku prestižního newyorského módního časopisu Mirandu. Za roli získala Zlatý glóbus a další dvě nominace (Oscar a BAFTA).
Miranda Priestlyová
Role Mirandy Priestlyové se ve filmové historii stala pro Streepovou ikonickou. Jak ovšem před nedávnem prozradila CNN, z této role měla deprese. Prý během natáčení seděla obvykle sama ve svém přívěsu, zatímco zbytek obsazení – Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci – se venku vesele bavili a smáli.
„Byla jsem tak deprimovaná!“ vzpomínala Streepová. „Řekla jsem si: Tak, tohle je cena, kterou platíte za to, že šéfujete! Bylo to naposled, co jsem zkoušela metodické herectví!“
Odkazovala tím na hereckou techniku Konstantina Sergejeviče Stanislavského, podle které herec nejenže hraje, ale doslova se stává postavou. Cílem je dosáhnout maximální uvěřitelnosti a autenticity, v posledních letech se jí ovšem dostává kritiky za to, že se jedná o extrém.
Železná lady
Dalším velice úspěšným snímkem se stal film o životě známé britské političky Margaret Thatcherové Železná lady. Za skvěle ztvárněnou hlavní roli získala Streepová svého třetího Oscara, Zlatý glóbus a cenu BAFTA.
The Prom
Zajímavé role se jí nevyhýbají ani po sedmdesátce. V muzikálové komedii The Prom (2020) ztvárnila zneuznanou hvězdu z New Yorku, po jejím boku si zahrála Nicole Kidmanová.
Nechte je všechny mluvit
V roce 2020 se objevila v konverzační detektivce amerického režiséra Stephena Soderbergha Nechte je všechny mluvit. Dvaasedmdesátiletá herečka si v něm zahrála slavnou spisovatelku, která bilancuje svůj život, proto vyrazí za svými kamarádkami z minulosti, aby s nimi srovnala staré spory.
Tři Oscaři
Její herectví je skvělé v každé roli. Na plátnech a obrazovkách září už pět dekád. Dosud získala tři Oscary (za Sophiinu volbu, Železnou lady a Kramerová vs. Kramer), osm Zlatých glóbů, tři ceny Emmy a mnoho dalších.
Vtipně vypadá fakt, že čestného Césara za celoživotního dílo jí udělili už před více než dvaceti lety, v roce 2003.