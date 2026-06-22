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Hollywood ji chtěl odepsat ještě před čtyřicítkou. Dnes se před Meryl Streep klaní celý filmový svět

Meryl Streep
Meryl StreepFoto: Shutterstock – Denis Makarenko
Meryl Streep
Meryl StreepFoto: Shutterstock – Denis Makarenko
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Jen málokterá herečka zanechala ve světové kinematografii tak výraznou stopu jako Meryl Streep. Kromě svých výkonů překvapila i šest let tajeným rozchodem s manželem. Dnes slaví 77. narozeniny.

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Meryl Streepová patří k nejvýznamnějším jménům světové kinematografie. Je držitelkou mnoha filmových ocenění a nespočtu nominací. Přestože nikdy nepatřila k typickým kráskám, což jí ostatně u jednoho z jejích prvních konkurzů i producenti řekli, její přirozený půvab a ohromující herecký talent okouzlily miliony diváků. Nepříjemné komentáře ji neodradily a trvale se zařadila mezi nejlepší světové herečky.

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Přirozený půvab a ohromující herecký talent

Meryl Streep
Meryl StreepFoto: Reuters

Meryl Streep patří k nejvýznamnějším jménům světové kinematografie. Je držitelkou mnoha filmových ocenění a nespočtu nominací. Přestože nikdy nepatřila k typickým kráskám, což jí ostatně u jednoho z jejích prvních konkurzů i producenti řekli, její přirozený půvab a ohromující herecký talent okouzlily miliony diváků. Nepříjemné komentáře ji neodradily a trvale se zařadila mezi nejlepší světové herečky.

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