22. 10. Sabina
"Hnízdím," přiznává Vladimír Polívka, který se těší na prvního potomka

Hotel NH Prague City , křest kalendáře Proměny fantazie 25 , Vladimír Polívka , partnerka Magda
Vladimír Polívka s partnerkou MagdouFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Herec Vladimír Polívka se nemůže dočkat, až se na přelomu roku stane poprvé otcem. Z těhotenství své dlouholeté partnerky má však nejen radost, ale také velké obavy a respekt.

Očekávání miminka je doba, která přináší celou řadu emocí. Kromě těšení se jsou to přirozeně také obavy o to, aby vše dopadlo tak, jak má, a miminko i maminka byly zdravé. Takovým obdobím právě teď prochází herec Vladimír Polívka, který o svém soukromí nikdy nemluvil a tentokrát si dává ještě větší pozor. 

Pavla Tomicová
„Komunikuju to velmi opatrně, protože pro mě je to naprosto posvátné a důležité je, aby se to miminko narodilo zdravé. To je všechno, co si přeju. Kolem informací našlapuju opatrně a nechci nic zakřiknout. Až se narodí, budu teprve slavit,“ říká nastávající otec, který prozradil, kdy se s partnerkou dočkají přírůstku do rodiny. „Termín máme na začátku ledna a jestli budu u porodu? Uvidíme, hlavně to nechci zakřiknout,“ říká opatrně. A není se co divit, veřejnost má ještě v živé paměti tragické příběhy jeho hereckých kolegyň Sary Affašové a Veroniky Arichtevy, které přišly o vytoužené miminko jen krátce před termínem porodu. 

Všichni však věří, že těhotenství proběhne v pořádku a oni se budou moci radovat ze zdravého miminka. Zatím může Polívka oči nechat na své partnerce Magdě. „Ona je strašně roztomilá a vypadá krásně. Je to prostě krásná těhulka,“ dojal se v rozhovoru pro Super.cz. Vladimír je velmi pracovně vytížený, teď mu ale ke všem povinnostem přibyla ještě jedna činnost. 

„Teď zkouším, dotočil jsem film Dokonalej den, docela často hraju v Dejvickém divadle, s Hynkem Čermákem hrajeme představení Milion. Mám dost co dělat a zároveň jsme ve fázi hnízdění, což je vědecký pojem,“ popisuje se smíchem to, že svůj domov připravují na příchod nového člena. „Přijdu domů po jakékoli práci a začne to: Šup, poličky a jedem! Malování! Prostě aby to bylo všechno ready, připravené a krásné,“ říká herec, který ale přiznává, že velký kutil není. „Stojím nohama na zemi a vím, na co stačím,“ dodal se smíchem. 

