Očekávání miminka je doba, která přináší celou řadu emocí. Kromě těšení se jsou to přirozeně také obavy o to, aby vše dopadlo tak, jak má, a miminko i maminka byly zdravé. Takovým obdobím právě teď prochází herec Vladimír Polívka, který o svém soukromí nikdy nemluvil a tentokrát si dává ještě větší pozor.