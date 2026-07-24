Herečka Alice Bendová patří mezi ty osobnosti, které si kromě své původní profese vydělávají pěkné sumy tím, že na svém profilu na Instagramu doporučují nejrůznější výrobky. Většina z lidí, kteří si takto vydělávají tvrdí, že by nikdy nedoporučovali nic, co sami nepoužívají a pevně si za tím stojí. A právě to teď Bendovou zdá se, pěkně doběhlo.
„Hlavně dostat zaplaceno.“ Alice Bendová přiznala problém s produktem, který sama doporučovala
Herečka Alice Bendová si pořádně zavařila. Ještě nedávno na sociálních sítích doporučovala opalovací kosmetiku svým fanouškům, teď ale přiznala, že po jejím používání sama skončila s nepříjemnou alergickou reakcí. Místo pochopení se však dočkala tvrdé kritiky.
Nyní zveřejnila video, na kterém je vidět, že trpí silnou alergickou reakcí. V příspěvku se rozepsala o tom, k čemu došlo. „Před časem jsem vám doporučovala opalovací spreje a másla od Bodybe. Tehdy jsem je sama používala jen občas a nikdy jsem s nimi nestrávila celý den na slunci,“ přiznala hned na začátku, že doporučení produktu zveřejnila i bez toho, aniž by produkt nejdříve pořádně vyzkoušela. „Tentokrát jsem se jimi mazala opakovaně během dne a po návratu jsem měla silnou reakci. Jak na obličeji, tak i celé předloktí se mi osypalo drobnými svědivými pupínky,“ popsala Bendová k čemu u ní došlo.
„Neříkám, že se to stane každému. To vůbec ne. Ale pokud máte citlivou nebo atopickou pokožku, myslím, že je fér se o svou zkušenost podělit,“ vysvětluje své rozhodnutí celou věc zveřejnit. „Začala jsem si proto detailně studovat složení a zjistila jsem, že sprej obsahuje mimo jiné Octocrylene a Ethylhexyl Dimethyl PABA – UV filtry, které jsou u citlivějších lidí popisovány jako možné spouštěče podráždění nebo fotoalergických reakcí. Obsahuje také výraznou parfemaci, která může citlivou pokožku dále zatěžovat. Neříkám, že právě některá z těchto složek byla příčinou mé reakce. To může potvrdit jen dermatolog nebo alergolog. Ale pro mě osobně to byl důvod, proč už tento produkt používat nebudu,“ píše dále herečka.
„Neberte to jako útok na značku. Berte to jako moji osobní zkušenost a upozornění pro všechny, kdo mají citlivou nebo atopickou pokožku. Pokud moje zkušenost pomůže alespoň jednomu člověku vyhnout se podobné reakci, pak mělo smysl ji sdílet,“ uzavřela svůj příspěvek.
Pochopení tentokrát nepřišlo
Sledující Alici Bendovou v komentářích rozhodně nešetří. „Spíš jsem překvapená, že vezmete spolupráci na nějakou značku, kterou následně doporučíte a pak teprve zjistíte, že dle složení je to sajrajt… tenhle příspěvek svědčí o tom, že má člověk používat svůj selský rozum a hned bezhlavě nekupovat co každá influ doporučí, jen kvůli svému prospěchu,“ píše například jedna z komentujících.
A další se k ní přidávají. „Vy jste propagovala produkty, které jste použila “občas“ a ani jste si nepřečetla složení? No že mě to nepřekvapuje. Hlavně dostat zaplaceno, že.„ “Díky bohu, že to aspoň teď přiznáte," píše další. Jiný komentář dokonce poukazuje na to, že loňský rok žádnou reakci Bendová neměla a dedukuje, že za tím může být to, že letos společnost méně platí.
Někteří sledující si však upřímné zpětné vazby cení. „Mně naopak přijde super, že jste ochotná tohle říct a napsat. Málokdo by něco takového přiznal a jde vidět, že vám nejde jen o spolupráci, ale aby byli sledující spokojeni. Mohla byste dále dělat, že nic a doporučovat, hlavně, aby vám to přineslo peníze. Za mě teda velký respekt,“ napsala pod příspěvek Bendová její sledující.