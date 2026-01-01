Herečka Zuzana Stavná, kterou si diváci spojují hlavně se seriálem Ulice (kde ztvárnila Zoru Kruntorádovou), vstupuje do roku 2026 s mimořádně osobní a radostnou zprávou. Na Instagramu totiž oznámila, že je těhotná.
Herečka Zuzana Stavná čeká miminko. Novinku prozradila fotkou s bříškem
„Děkuju roku 2025,“ vzkázala fanouškům a připojila i další slova plná emocí: „S netrpělivým očekáváním a s velkou radostí se převalím do Nového roku 2026. Vše dobré a plodné přeju všem, a to ve všech možných směrech!“ Napsala to k fotografii, na níž už je těhotenské bříško jasně patrné. Snímek navíc pořídila její kolegyně Andrea Růžičková.
Jednačtyřicetiletá Stavná, která pochází ze slovenských Košic, se do povědomí televizních diváků zapsala právě rolí Zory – bývalé kolegyně Eddieho (Jiří Panzner) z realitní kanceláře. Jejich linka tehdy nezůstala jen u pracovního vztahu: Eddie se Zorou v jednu dobu podváděl Adrianu.
Kromě obrazovky je ale Zuzanu Stavnou možné vídat i na divadelních scénách. Objevuje se například v Divadle v Dlouhé, ve Studiu Dva nebo na Letní scéně Musea Kampa. Právě tam ztvárňuje dokonce Helenu Vondráčkovou v inscenaci Marta o Martě Kubišové.