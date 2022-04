Tereza Ramba překonala své strachy a užívá si u moře s celou rodinou

Herečka Tereza Ramba se pochlubila svým sledujícím na Instagramu, že s manželem, akrobatem Matyášem Rambou, a dětmi Mikolášem a Mirou, odletěli na dlouho plánovanou dovolenou k moři. Přiznala ale, že odjezd se zdaleka neobešel bez potíží. Problémy se však většinou odehrávaly v její mysli.

"Sbalili jsme toho co nejmíň a vyrazili na cestu. Skoro rok jsme si drželi volné termíny a nakonec se mi podařilo se nevysrabit. Ať už kvůli zprávám z Ukrajiny, pálej mě vzadu za víčkama jako zánět spojivek, kterej jsem chytla od slunce," posteskla si herečka, že myšlenky na utrpení lidí ve válce ji stále pronásledují.

Nakonec se ale přece jen odhodlali k odjezdu. Starosti si ale dělala i o to, jak první cestu ve čtyřech, s dcerou, které jsou pouhé čtyři měsíce, zvládnou. "Hvězdička je moc malá, a co let a co vedra a co spaní a co, aco, acoznátetomaminky. Maty jenom pozoroval moje aco nahoru a dolů a ve všem mě prostě podpořil. Usmíval se. A tak jsme tady. Spolu. Už nějakej pátek. Slaný a šťastný. Děti nahatý. Cesta to není vůbec dobrodružná," popsala Ramba.

Pár v minulosti společně navštívil například Thajsko nebo Peru. Tam si herečka i přes poctivý pitný režim a pokrývku hlavy přivodila úpal a dokonce uprostřed pouště zažila zemětřesení.