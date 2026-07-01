Herečka Andrea Růžičková, za svobodna Kerestešová, je sice původem ze Slovenska, své kořeny ale zapustila u nás. Provdala se za hudebníka Mikoláše Růžičku, s nímž má dva syny a také krásný staletý dům, kde si vytvořili svůj poklidný svět. A i proto se rozhodla, že je na čase požádat o to, aby se Češkou stala i úředně. Jenže při žádosti o občanství ji čekalo nepříjemné rozčarování.
Herečka Andrea Růžičková toužila přestat být cizinkou. Byrokracie jí ale vzala iluze
Náročné požadavky, množství dokumentů i čekání na zkoušky kvůli českému občanství Andreu Růžičkovou natolik zaskočily, že nyní zvažuje, zda celý proces vůbec podstoupí. Nejvíc ji mrzí, že se i po tolika letech stále necítí být úředně doma.
„Malý krok pro lidstvo… no ale velký pro jednu holku,“ napsala natěšeně na svůj profil na Instagramu, když mířila na příslušné úřady. Popsala také, co ji po tolika letech strávených v Česku přimělo tento krok udělat. „Moje osobní motivace byla ta, že tu žiju 20 let a platím poctivě daně, sociální i zdravotní pojištění, zkrátka všechno. Mám českého manžela, dvě děti a vlastním tu nemovitost,“ vyjmenovávala herečka, která se v posledních letech věnuje také fotografování.
Jenže náraz do byrokratické zdi byl velmi tvrdý. „Až přinesu všechny papíry, které jsou k tomu potřeba, budu šedivá. Byla jsem tam pět minut a jsem úplně zahlcená. Vůbec nevím, kde začít,“ postěžovala si Růžičková. Zároveň přiznala, že neví, jestli se do celého procesu vůbec pustí, když je tak náročný.
„Až se aspoň třikrát vyspím, zvážím, jestli se do toho vůbec pustím. Protože ve výsledku mi to nic nového nepřinese, bude to jen papír. Já jsem se ale těšila hlavně na ten pocit, že sem definitivně patřím a nebudu už cizinka,“ netajila svůj smutek z toho, že hlavní pro ni bylo cítit se v České republice opravdu doma.
Nejvíc se pozastavuje nad tím, že vzhledem ke společné minulosti a blízkosti jazyků není pro Slováky nějaká výjimka v testech z českého jazyka. „Dvacet let působím v češtině, v českých a slovenských seriálech,“ dodala Andrea, které navíc vadí i to, jak dlouho se na testy čeká. „A k tomu prostě potřebujete výpisy z každého jednoho úřadu a tak dále a tak dále,“ uzavřela zoufale.
VIDEO: Michaela Nosková
Zdroj: Instagram Andrey Růžičkové