Herec Leoš Noha se proslavil rolí zdravotníka Ády v seriálu Okresní přebor. Fotbal ale miluje i ve skutečnosti. Jen si ho, bohužel, už nikdy nezahraje. Za vše mohou zdravotní problémy způsobené srdcem a také těžkou cukrovkou, kvůli níž přišel o palec na noze a část dalších prstů. Nyní se děsí toho, že bude muset podstoupit další amputaci. „Kdyby byl Noha bez nohy, znělo by to asi komicky, ale sranda by to nebyla,“ říká herec smutně.
Herec z Okresního přeboru prožívá těžké období: Gangréna, amputace a strach z budoucnosti
Herec Leoš Noha, kterého diváci milují jako zdravotníka Ádu z Okresního přeboru, prožívá velmi náročné období. Kvůli těžké cukrovce už přišel o palec a část dalších prstů na noze, nyní navíc s obavami čeká, jak se bude hojit další zdravotní komplikace. Otevřeně přiznává, že se bojí další amputace a že jeho život se v posledních letech výrazně změnil.
Svůj pražský byt už téměř neopouští, a když přece jen vyrazí ven, musí použít ortézu. „Aby se mi po venku líp chodilo. Ona to není sranda chytit balanc, palec je při chůzi opíračka. To se mi ti udělalo na prstu kuří oko a už to jelo. Gangréna! Vzali mi palec a další prsty zkrátili, protože začaly hnít taky. Člověče, to byl puch. Já smrděl jako mrtvola,“ šokoval svými slovy v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „A teď se tu zase furt válím. Znám jen cestu taxíkem do nemocnice a zpátky. Došlapovat na tu ránu nesmím, protože se čeká, jak se to zhojí. Trochu se děsím, jestli se ta potvora ještě rozleze,“ říká s obavami.
Zdravotní problémy ho ale pronásledují už delší dobu. „Vždyť já byl v padesáti skoro mrtvej, klepal jsem na pekelnou bránu. Řekli mi: Žádnej chlast! A já na to: Ale bez piva já být nemůžu. Tak jsme udělali kompromis. Že budu hodnej,“ přiznává, že není úplně ukázněný pacient a oblíbeného alkoholu se odmítá vzdát.
Než se ale dostal do péče lékařů, netušil, že je na tom tak špatně. „Ještě den před prvním doktorem jsem hrál za Real Top Praha a dával góla. Nemohl jsem se pořádně nadechnout, ale konejšil jsem se, že mi ten problém asi pomáhá, abych byl dobrej na place. Nakonec jsem ale poslechl kamarády, Petr Čtvrtníček mi dohodil obvoďačku, ona mi změřila EKG a zděsila se: Voláme rychlou! Já povídám: Když jsem po svých přišel, po svých i odejdu. Nakonec mi nezbylo než nasednout do sanitky, která chvilku houkala, a najednou jsem byl na kardiochirurgii na Karláku. Do toho mi našli cukrovku a už mě měli v hrsti,“ uzavírá odevzdaně.