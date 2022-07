Herec Vojta Kotek se tajně oženil. Brzy z něj bude otec

Vojta Kotek se oženil uprostřed rozkvetlé louky. Na místo, kde se veselka konala, dorazil ve žlutém Volkswagenu Beetle, jemuž se lidově přezdívá "brouk". Nevěsta Radana přijela podle Blesku na místo určení retro autobusem. Fotografové také zachytili, jak se jí pod přiléhavými šaty výrazně rýsuje těhotenské bříško.

Kotek je se svou dnes už manželkou pouze rok. Poprvé ji vzal do společnosti v březnu na premiéru filmu Betlémské světlo. Tou dobou také promluvil o tom, jak to má se založením rodiny.

"Ne že by to se mnou vůbec nic nedělalo. Je to složitější. Jsem strašně rád, když to lidi okolo mě prožívají, ale vidím, že je to vždycky zastihne v čase, kdy jsou na rodinu a rodičovství ready se vším všudy. A intuitivně cítím, že i mně se to stane ve chvíli, kdy to bude to vončo," řekl tehdy pro iDnes s tím, že v okamžiku, kdy se stane otcem, má v plánu polevit v pracovním nasazení a novou životní roli si pořádně vychutnat. "Mě zajímá hlavně život jako takový. Moje rodina bude určitě mnohem silnější zážitek než cokoliv, co bych mohl zažít před kamerou," dodal.

Práce měl Kotek v poslední době poměrně dost. Vloni jsme ho mohli vidět ve dvou filmech. Letos šel do kin zmíněný snímek Betlémské světlo, na podzim bude mít premiéru pohádka Princezna zakletá v čase.

Možná, aby si s přítelkyní vyzkoušeli, jaké to je o někoho pečovat, vzali si partneři minulý rok domů pejska z útulku. Nejedná se však o žádné roztomilé štěňátko. Domov dali psímu seniorovi, který by měl jinak šance na umístění do rodiny velmi malé.