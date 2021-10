Odulý Tom Cruise překvapil fanoušky. Spekuluje se o nemoci i plastické operaci

Americký herec Tom Cruise vyrazil se svým adoptivním synem Connorem na sobotní baseballový zápas mezi San Francisco Giants a Los Angeles Dodgers. Na internetu se posléze objevily snímky, na kterých má neobvykle oteklý obličej. V létě přitom vypadal během natáčení posledního dílu série Mission: Impossible skvěle.

"Co to má s obličejem? Další hvězda, co nedokáže stárnout? Vypadá jak nateklá ropucha. Myslel jsem, že scientologie má lék na všechno včetně vrásek," napsal jeden z uživatelů na Twitteru. Podle mnohých má herec opuchlou tvář kvůli plastickým operacím. "Zdá se, že se Tom nadměrně oddával injekcím proti vráskám a kožním výplním, což mělo nepříznivý vliv na jeho vzhled," řekla Daily Mailu doktorka Nyla Rajaová.

"Pokud se podíváte na Tomovu tvář, uvidíte kolem oblasti očí jen velmi málo mimických vrásek od smíchu, což je vypovídající známka výplní. Odhaduji, že měl v čele malé množství botoxu, protože jeho pleť vypadá značně hladce, což nekoresponduje s jeho věkem. Rozhodně bych očekával více známek stárnutí ve formě rysů a vrásek," uvedl další plastický chirurg.

Mnozí fanoušci se obávají, že je Cruise vážně nemocný. "Moc bych nevtipkoval, možná je vážně nemocný, takto může vypadat i člověk, který podstupuje náročné léčení. To, že je najednou oteklý v obličeji, může být i vedlejší účinek nasazení nové medikace," napsal ke snímkům slavného herce uživatel na Twitteru.

Milovníci akčního hrdiny přišli také s teorií, že jde jen o kila navíc. "Je mi z vás špatně. Pravda je nejspíš taková, že teď, v čase, kdy zrovna nefilmuje a nemusí vypadat na plátně naprosto dokonale, jen trochu přibral. Je trochu nechutné dělat si legraci z toho, že vypadá taky někdy jako normální smrtelník," dodal jeden z jeho příznivců.

Několik fanoušků spekuluje o recesi. Jiné podvodné záběry s Cruisem se totiž nedávno objevily na platformě TikTok. Falešná počítačová podoba Cruise podle CNN vznikla ve spolupráci herce Milese Fishera a umělce Chrise Umého pomocí takzvané deepfake metody, kdy je na videozáznamu zaměněn obličej původního člověka za někoho jiného. Pravděpodobnost, že by záběry z baseballu byly podvržené, je však mizivá.