Herec Miroslav Etzler odmítl očkování, teď s covidem leží na kyslíku a lituje toho

Miroslav Etzler bývá na sociálních sítích velice aktivní, proto bylo fanouškům podezřelé, že se dlouho neozval. Až nyní zveřejnil na instagramovém profilu fotku s kyslíkovou maskou s popiskem: "Moji vzácní a blízcí, asi jste si všimli, že jsem se tady dlouho neprezentoval. Důvod je jednoduchý. Dostal jsem silnou covidovou ataku spojenou s oboustranným zápalem plic. Jsem na kyslíku a další vývoj spíš tuším, než vím. A ano, nebyl jsem očkován."

Herec a dabér, kterého diváci mohli slyšet v nové pohádce Myši patří do nebe, byl výrazně proti očkování na koronavirus. Dnes svůj názor mění. "Díky obrovské laskavosti a profesionalitě covid oddělení nemocnice Česká Lípa pod vedením pana primáře Jana Nováka a jeho geniálního týmu mne přesto berou jako člověka! Nenechat se očkovat byla obrovská chyba. Prosím, pokud můžete, udělejte to!"

Stejného názoru byl i novinář a Miroslavův bratr Tomáš, který před nedávnem na Twitteru zveřejnil odvážné tvrzení: "Neočkovaní neumírají dost rychle." Na to se okamžitě ze strany veřejnosti začaly ozývat negativní reakce. Právnička Jana Hamplová z platformy Zdravé fórum na něj dokonce podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

"Co kdyby tam namísto 'neočkovaných' bylo napsáno nějaké etnikum? Nebo lidé s hendikepem? Umíte si představit, co by se dělo? Proč se o neočkovaných může psát takto beztrestně? A nikomu to nepřijde divné?" uvedla právnička na Facebooku.