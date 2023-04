Na začátku roku ho přejela rolba. Teď se Jeremy Renner objevil na premiéře

Jeremy Renner se poprvé od nehody se sněžným pluhem ukázal na červeném koberci. Dorazil totiž na premiéru svého seriálu Rennervations, ve které pomáhá komunitám v nouzi tím, že rekonstruuje vyřazená vozidla. I když ještě potřeboval k chůzi hůl, rozdával úsměvy na všechny strany. Doprovázela ho celá jeho rodina.

"Je to první příležitost, kdy jsem se tak trochu dostal z postele a léčebny, postavil se na nohy a vydal se do světa. Je to pro mě hodně intenzivní, ale je to krok směrem, kterým se chci ubírat," popsal své pocity herec, kterého proslavila série filmů o superhrdinech Avangers.

Renner řídil na Nový rok rolbu, s jejíž pomocí se snažil vytáhnout na vozovku nákladní auto, které zapadlo do sněhu. Když začala rolba na ledu klouzat, obával se, aby nepřejela jeho synovce Alexe, který právě rozepnul řetězy spojující nákladní auto a rolbu.

Herec vystrčil jednu nohu z rolby, aby se ohlédl na Alexe, ale nezatáhl brzdu. Pak vypadl z kabiny. Pokusil se dostat zpátky, aby rolbu mohl ovládat, ale to se nepovedlo, skončil pod ní.

Výsledkem bylo více než třicet zlomených kostí, natržené plíce a proražená játra. Lékaři mu zlomená žebra spravili titanovými tyčemi a šrouby, stejně tak i nohy a obličej, kde mu museli rekonstruovat oční důlek. "Byl jsem plný lásky a titanu," řekl později, když už mu bylo do smíchu.