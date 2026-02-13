Vyrostl na Českomoravské vysočině ve vesnici Markvarec, a ještě než se vydal vstříc herectví, věnoval se bojovým sportům, skákal na padáku a střílel. Herec Dejvického divadla má z minulého vztahu dvě děti, od roku 2015 žil s herečkou Veronikou Mackovou, kterou si v roce 2017 vzal za manželku. Po deseti letech se ale rozešli a Hynek Čermák teď žije s o 26 let mladší Veronikou. Mezi jeho koníčky patří hudba, jízda na motorce, pilotování větroně, ale také focení ženských aktů. „Nechápu, jak někdo může fotit vážky,“ vyjádřil se k tomuto hobby s humorem.
V patnácti si oholil hlavu, pilotuje letadlo a fotí akty. Hynek Čermák slaví 52. narozeniny
Vyrostl na Českomoravské vysočině ve vesnici Markvarec, a ještě než se vydal vstříc herectví, věnoval se bojovým sportům, skákal s padákem a střílel. Před kamerou proslul rolemi charismatických drsňáků, ale zahrát umí i komediální role. V poslední době se výrazně věnuje také fotografování, zejména aktů. Hynek Čermák oslaví 14. února padesáté narozeniny.
Talent v rodině
Pochází z umělecké rodiny. Matka studovala katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU, otec filmovou režii na FAMU. On sám se ve čtrnácti neúspěšně pokoušel dostat na konzervatoř a nakonec skončil na strojírenském učilišti. Po maturitě chtěl na vysokou vojenskou, ale neprošel zdravotními testy. Následně zkusil DAMU, kam se dostal hned na první pokus.
Léta na DAMU, kterou absolvoval v roce 1995, popisuje jako bouřlivá. „Při škole jsem chodil do práce, dělal jsem osobního strážce a vyhazovače. Přes den jsem studoval a v noci pracoval, protože od svých šestnácti už jsem nebydlel u rodičů, ale začal jsem žít se svou dívkou a postavil se na vlastní nohy,“ prohlásil v roce 2011 pro Divadelní noviny.
Po škole odešel za angažmá do Plzně. „Nic zásadního jsem nehrál, prostě takové herecké přešlapování na místě. Vlítl jsem tam nadupaný ze školy, říkal jsem si, tak teď to tady vybalím, a pak jsem na jevišti nosil koše s prádlem, dostával facky a padal na záda,“ uvedl.
Podnikání s Bártou
Po příchodu zpět do Prahy založil s Vítem Bártou (pozdějším předsedou politické strany Věci veřejné) bezpečnostní agenturu ABL. „Dalo mi to hodně do života, hlavně co se týče komunikace s lidmi. To je neocenitelný. Každý si tu práci představuje ve stylu Ramba, ale tak to prostě není. Jde o nějakou psychologii. O schopnost odhadnout předem blížící se nebezpečí a o prevenci. Což jsou věci, které se vám do života hodí,“ prohlásil před lety.
Když mají herci vlastní mozek
Čermák prošel několika pražskými i mimopražskými divadly. Hrál například v Richardu III., v muzikálu Excalibur, v Macbethovi či Romeovi a Julii v Národním divadle. Od roku 2010 je jednou z tváří Dejvického divadla. „V Dejvickém divadle se počítá s tím, že my herci máme vlastní mozek. Že není potřeba nám říkat: musíte se naučit text, musíte přijít v deset hodin na zkoušku a musíte tohle a támhleto. Bere se to tak, že si to každý zařídí po svém a důležitý je výsledek,“ řekl Čermák.
Pubertální rebélie
V patnácti letech si oholil hlavu dohola, což částečně předurčilo jeho filmovou kariéru. „Dělal jsem bojové sporty a to s dlouhými vlasy nešlo. Na oholené vlasy jsem si zvykl a díky tomu jsem se zařadil do kategorie herců, kteří umírají v prvních minutách filmu. Nemluví, nanejvýš vydají zvuk. Hodně dlouho si o mně ve štábech mysleli, že jsem kaskadér, a ne herec,“ přiznal před lety v jednom z rozhovorů.
Kariéra
Svůj debut na filmovém plátně si odbyl ve válečném velkofilmu Stalingrad v koprodukci Německa a Švédska z roku 1993. V zahraničních produkcích se objevoval i později. Šlo o filmy Johanka z Arku (1999), Smrtící vlna (2000) nebo Mr. Johnson (2008).
Do roku 2010 se ve filmu a televizi objevoval spíše v menších rolích. V roce 2011 jej ale režisér Jan Hřebejk obsadil do role policisty Ládi v dramatu Nevinnost, za niž si vysloužil Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.
Popularitu si získal rolemi charismatických drsňáků, například v seriálech Cirkus Bukowsky (2013-2014) či Rapl (2016).
Umí ale zahrát i méně vážné role. V komediálním seriálu Petra Zelenky Dabing Street (2018) vycházejícího ze stejnojmenné divadelní hry, kterou režisér a scenárista napsal pro Dejvické divadlo, ztvárnil po boku Kláry Melíškové či Terezy Ramba roli svérázného studiového technika Karla.
Hynkovi Čermákovi jsou ale souzené spíš role drsňáků. Další takovou byla hlavní postava sídlištního bijce ve snímku Národní třída (2019). „Je absolutně výborný herec a sympaťák. Zahrál to tak bravurně, že vám ani sám neřeknu, jestli je tento jeho Vandam sympaťák, nebo nebezpečný rváč,“ řekl o něm režisér filmu Štěpán Altrichter.
Zápornou postavu podle skutečné předlohy mafiána Radovana Krejčíře si zahrál v kriminálním dramatu Gangster Ka (2015). „Ten člověk je opravdu strašný šmejd. Nacítil jsem se do něj lehce, protože on je prostě primitivní. Jeho motivy jsou lehce pochopitelné. U Krejčíře je jasné, o co mu šlo: o prachy, o ženské, o moc,“ rozpovídal se herec pro Novinky.
Před několika lety se objevil v úspěšné komedii Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2021) podle stejnojmenného románu Patrika Hartla o čtyřech kamarádech prožívajících krizi středního věku. V době uvedení do kin se snímek, v němž dále hrají Martin Pechlát, David Švehlík a Martin Hofmann, stal diváckou jedničkou.
Čermák exceloval také v třídílné televizní sérii Případ Roubal (2021), kde ztvárnil roli sériového vraha Ivana Roubala. „Sledoval jsem nejrůznější filmy, abych se inspiroval, jak zahraniční i čeští herečtí kolegové ztvárňují psychopata. A z toho pak jako herec něco skládám,“ řekl v rozhovoru pro Super.cz. Za roli byl nominován na Českého lva.
Osobní vztahy
Jeho životní partnerkou byla herečka Daniela Choděrová, s níž má dceru Hedviku a syna Bořivoje.
V roce 2017 se oženil s o dvacet let mladší herečkou Veronikou Mackovou. „Není to o tom, že bych hledal mladší partnerku, ale když se zamilujete, co máte říct? Miluju tě, ale nejde to, protože jsi o dvacet let mladší? Myslím, že nejsem první ani poslední, komu se to stalo. Nutno říct, že Veronika není typická mladá holka. Je to taková stará duše,“ dodal.
Před několika lety přiznal, že popularitu nesnáší úplně dobře. Nejvíc mu vadí bulvár. "Tam mám chuť, a to bez nadsázky, vraždit. Lezou mi do soukromí, do kterého jim nic není," prohlásil v roce 2015 pro Novinky.
Akty jako koníček
V poslední době se výrazně věnuje také fotografování, zejména aktů. Modelkami jsou často jeho kolegyně, které záměrně fotí tak, aby je nebylo poznat, a také jeho manželka. Má za sebou i několik výstav. „Nahaté holky… to je famózní práce. Nechápu, jak někdo může fotit vážky,“ uvedl v rozhovoru. Nahých žen viděl podle svých slov stovky a na ženskou krásu má jednoznačný názor. „Jsem přesvědčený o tom, že neexistují nehezké ženy, pokud si ovšem samy o sobě nemyslí, že jsou nehezké. Takové by ale před objektiv nahé nepřišly. Žena, která se nechá fotit svlečená, musí alespoň koketovat s myšlenkou, že je krásná.“
Mimo fotografování se rád věnuje hudbě. „Moje žena mi koupila kytaru – Fendera. Vždycky jsem hrál spíš folk a country, ale díky týhle kytaře jsem si stáhnul bluesový a jazzový učebnice," prohlásil pro Deník. Mimo to přiznává, že rád kouří fajfku a doutníky. Holduje také jízdě na motorce. „Asi jsem zjistil, že mi přece jen chybí adrenalin. Jak už dlouho nelítám a neskáču padákem ani nedělám osobní ochranku, tak mi to chybí. A s motorkou zase přišla i jistá pokora, když se má člověk naučit něco, co může být i o hubu,“ pronesl. A pokud zbyde čas, sedne i do pilotní kabiny větroně. „Je to však drahé hobby, kam se na něj hrabe golf!“