Helena Vondráčková musela v srpnu na poslední chvíli zrušit své vystoupení na festivalu Skalky Generace Fest v Novém Jičíně. Kolem celé akce se následně strhla pořádná přestřelka mezi jejím managementem a pořadatelem. Zatímco tým zpěvačky tvrdil, že nedostala sjednaný honorář, organizátor se bránil s tím, že podle smlouvy ještě nebyl termín splatnosti. Festival nakonec neproběhl vůbec a obě strany avizovaly právní kroky.
Helena Vondráčková před další právní bitvou. Promluvila o zrušeném koncertu
Kolem Heleny Vondráčkové se schyluje k další právní bitvě. Zrušený koncert v Novém Jičíně rozpoutal spor o peníze i podmínkách smlouvy. Obě strany už mluví o právních krocích. Sama zpěvačka nyní naznačila, proč se rozhodla z vystoupení stáhnout. A její slova jsou pořádně ostrá.
Teď se k celé kauze Helena po několika týdnech vrátila. Na přehlídce Osmanyho Laffity nejprve naznačila, že se jí o nepříjemné situaci příliš mluvit nechce. Nakonec ale přece jen prozradila, co za zrušeným vystoupením podle ní stálo. „Prostě, ehm, dostali jsme se do rukou člověka, který byl velmi neseriózní, a tak jsme to radši zrušili, odpískali, protože jsme nechtěli mít s tím další problémy,“ řekla zpěvačka Expresu.
Podle Vondráčkové navíc čas ukázal, že rozhodnutí na koncert nakonec vůbec nejet bylo správné. „Jak se v budoucnu ukázalo, tak to bylo velmi dobře, protože se zrušila celá ta jeho akce, letní, a všichni od toho odstoupili nakonec,“ dodala. Festival skutečně organizátoři následně zrušili a jako jeden z důvodů uvedli odstoupení některých klíčových partnerů.
Celý spor se přitom původně točil především kolem peněz. Manžel a manažer Vondráčkové Martin Michal v srpnu uvedl, že pořadatel podle něj neuhradil honorář ani po opakovaných urgencích. Organizátor Jakub Šenk ale tuto verzi odmítl a tvrdil, že podle smlouvy měl být honorář zaplacen až 18. srpna a problém byl mimo jiné v nesrovnalostech v dokumentech. Obě strany následně hovořily o právním řešení celé věci.