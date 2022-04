Stal se celebritou, toužilo po něm mnoho žen. Recidivista René se vrací

Dokumentaristka začala Reného natáčet v průběhu roku 1989. Než ho představila ve svém prvním filmu, točila ho dvacet let, dohromady tedy třicet tři let. Nový film funguje samostatně bez předchozí znalosti filmu původního, René se nyní ocitá na prahu padesátky a bilancuje.

Zatímco v původním filmu to vypadalo, že nenapravitelný recidivista, souzený především za krádeže, se ve vězení cítí jako doma, s padesátkou na krku jakoby dospívá a bilancuje. A především zjišťuje, že i jeho život je příliš krátký na to, aby ho celý strávil za mřížemi. Za každou cenu se tak snaží vyhnout vězení. A pouští se do vztahů, které mají šanci vydržet i déle než pár týdnů. Jeho sžíravý postoj vůči systému mu však zůstává.

"René je stále mimořádně zajímavá postava. Charismatický rebel, který je autentický a umí skvěle reflektovat svět okolo sebe i sebe samého, a tak přináší vhled do myšlení člověka pohybujícího se na hraně zákona. Oproti minulosti se snaží žít poctivě, dává šanci dlouhodobějším vztahům a uvažuje o smyslu lidské existence," říká autorka Helena Třeštíková.

Světovou premiéru už měl vloni na největším festivalu dokumentárních filmů IDFA v Amsterdamu, první tuzemští diváci ho mohli vidět v předpremiéře na právě skončeném festivalu Jeden svět, kde získal nový snímek Třeštíkové Zvláštní cenu poroty. Do kin v České republice film vstupuje 7. dubna.