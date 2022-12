"Je to hon na čarodějnice a hysterie," zastala se Deppa i Rowlingové herečka

Herečka Helena Bonham Carterová dlouhá léta spolupracovala s Johnnym Deppem na filmech režiséra Tima Burtona. Trojice chovala blízké vztahy, Carterová byla s Burtonem třináct let a Depp se stal kmotrem jejich dvou společných dětí. Deppova rozjetá herecká dráha ale vzala za své, když jej v roce 2018 obvinila bývalá manželka Amber Heardová z domácího násilí.

Během tohoto jara proběhl soud, který vynesl rozsudek v jeho prospěch, a Heardová mu má vyplatit odškodné ve výši 15 milionů dolarů. Podle Carterové chtěla Heardová hlavně využít vlnu zájmu o práva žen a domácí násilí, která se zvedla díky hnutí MeToo v roce 2016, a obrátilo se to proti ní.

"To je ta potíž s takovými věcmi - takoví lidé naskočí na tu módní vlnu, protože je to trend a stanou se dívkou z plakátu," nešetřila Deppovu exmanželku s tím, že podle ní soud herce náležitě očistil. Současně projevila pochybnosti, že by měl soukromý život umělců křížit jejich profesionální možnosti. "Zakážete teď géniům tvořit kvůli jejich sexuálním praktikám? Byly by tam miliony lidí, pokud jejich osobní život prozkoumáte zblízka, které by to diskvalifikovalo."

Netajila se tím, že po chuti jí zrovna není tzv. cancel culture (česky kultura rušení), kdy jsou lidé kvůli svým názorům nebo nevhodnému konání intenzivně ostrakizováni. "Přešlo to do docela hysterického stadia," komentovala to herečka. "Je z toho jakýsi hon na čarodějnice a chybí porozumění."

Podle ní se to samé děje v případě spisovatelky J. K. Rowlingové, autorky Harryho Pottera. Právě ve filmové sérii o malém kouzelníkovi Carterová ztvárnila zlou čarodějku Bellatrix. Rowlingová čelila nařčení z transfobie po svých vyjádřeních k politice genderu, která podle ní ohrožuje ženy i děti.

Právě proto od ní trojice hlavních hvězd z filmů - Daniel Radcliffe, Emma Watsonová i Rupert Grint - dává ruce pryč, jelikož s jejími názory nesouhlasí. To se ale Carterové moc nelíbí a domnívá se, že se chtějí zavděčit zejména svým fanouškům a své generaci. Podle ní má spisovatelka právo na odlišný názor, zejména proto, že si prošla domácím násilím.

"Každý s sebou vleče svůj vlastní příběh o traumatu a formuje své názory na základě toho," vyjádřila se herečka k Rowlingové. "Musíte respektovat to, odkud se to v lidech bere, a jejich bolest. Nemusíte souhlasit se vším - to by bylo šílené a nudné. Nemyslela to nijak agresivně, jen k tomu něco řekla, vycházela ze své vlastní zkušenosti."