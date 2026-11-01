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Heidi Klum opět šokovala svět. Na Halloween dorazila jako utržená ruka, nechyběla ani krev

Heidi Klum
Heidi Klum znovu dokázala, že v halloweenských převlecích nemá konkurenci, když na svou jubilejní party v New Yorku dorazila v bizarním kostýmu, který šokoval propracovanými detaily i pořádnou dávkou krve.Foto: Profimedia – UrbanxDivinity / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Heidi Klum
Heidi Klum znovu dokázala, že v halloweenských převlecích nemá konkurenci, když na svou jubilejní party v New Yorku dorazila v bizarním kostýmu, který šokoval propracovanými detaily i pořádnou dávkou krve.Foto: Profimedia – UrbanxDivinity / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Halloween neboli svátek Všech svatých se každoročně slaví 31. října, a to především v USA, Anglii, Irsku, Kanadě a Austrálii. Tento jedinečný svátek si velmi oblíbily také slavné zahraniční celebrity, které oblékají sexy, děsivé, ale i legrační kostýmy na nejrůznější halloweenské party. Královnou kostýmů bývá téměř každý rok modelka Heidi Klum.

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Halloween se slaví především v zahraničí. I u nás se však mnohé večírky, kde nesmí chybět nejrůznější kostýmy, konají a zaručují skvělou zábavu. Podívejte se v galerii, jakými kostýmy překvapuje každoročně královna převleků Heidi Klum a jaké děsivé, vtipné i svůdné převleky v uplynulých letech zvolily slavné hvězdy jako Lady Gaga, Rihanna nebo Kelly Osbourne.

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Královna Halloweenu Heidi Klum šokovala na jubilejním 25. ročníku své legendární halloweenské party v New Yorku, když se proměnila v obří zakrvácenou utrženou levou ruku. Tradiční velkolepá akce se uskutečnila v manhattanském podniku Cathédrale a přilákala desítky celebrit v propracovaných kostýmech. Letošní koncept masky slavné německé modelky vycházel z lidské ruky s červeně nalakovanými nehty, masivními zlatými prsteny a věrnou kopií jejího vlastního snubního prstenu.

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Heidi Klum
Utržená ruka. Heidi Klum opět potvrdila svou pověst královny Halloweenu
Foto: Profimedia – UrbanxDivinity / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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Heidi Klum, 2023

Heidi Klum
Foto: Profimedia

Na svém 22. halloweenském večírku Annual Halloween Party v New Yorku se například předvedla v neuvěřitelném kostýmu páva s desetičlenným doprovodem z Cirque du Soleil. Její manžel, kytarista Tom Kaulitz, ji doplnil v kostýmu obřího vejce.

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