Halloween se slaví především v zahraničí. I u nás se však mnohé večírky, kde nesmí chybět nejrůznější kostýmy, konají a zaručují skvělou zábavu. Podívejte se v galerii, jakými kostýmy překvapuje každoročně královna převleků Heidi Klum a jaké děsivé, vtipné i svůdné převleky v uplynulých letech zvolily slavné hvězdy jako Lady Gaga, Rihanna nebo Kelly Osbourne.
Heidi Klum opět šokovala svět. Na Halloween dorazila jako utržená ruka, nechyběla ani krev
Halloween neboli svátek Všech svatých se každoročně slaví 31. října, a to především v USA, Anglii, Irsku, Kanadě a Austrálii. Tento jedinečný svátek si velmi oblíbily také slavné zahraniční celebrity, které oblékají sexy, děsivé, ale i legrační kostýmy na nejrůznější halloweenské party. Královnou kostýmů bývá téměř každý rok modelka Heidi Klum.
Královna Halloweenu Heidi Klum šokovala na jubilejním 25. ročníku své legendární halloweenské party v New Yorku, když se proměnila v obří zakrvácenou utrženou levou ruku. Tradiční velkolepá akce se uskutečnila v manhattanském podniku Cathédrale a přilákala desítky celebrit v propracovaných kostýmech. Letošní koncept masky slavné německé modelky vycházel z lidské ruky s červeně nalakovanými nehty, masivními zlatými prsteny a věrnou kopií jejího vlastního snubního prstenu.
Heidi Klum, 2023
Na svém 22. halloweenském večírku Annual Halloween Party v New Yorku se například předvedla v neuvěřitelném kostýmu páva s desetičlenným doprovodem z Cirque du Soleil. Její manžel, kytarista Tom Kaulitz, ji doplnil v kostýmu obřího vejce.
Heidi Klum, 2023
Na svém 22. halloweenském večírku Annual Halloween Party v New Yorku se například předvedla v neuvěřitelném kostýmu páva s desetičlenným doprovodem z Cirque du Soleil. Její manžel, kytarista Tom Kaulitz, ji doplnil v kostýmu obřího vejce.
Klum jako červ
Rok předtím se Klumová převlékla za obřího červa. Rozhovory novinářům dávala v leže a takto se vyfotila se svou dcerou.
Babička Heidi
V roce 2013 ze sebe nechala udělat stařenku a zabodovala na plné čáře.
Se Sealem
V roce 2011 ještě Heidi Klumová tvořila pár se zpěvákem Sealem a tak na večírek vyrazili společně. Poznat je ale bylo opravdu náročné.
Ve vlčí kůži
V roce 2017 vtrhla modelka na svou party převlečená za vlkodlaka.
Zlobryně
Jako Fiona, partnerka zlobra Shreka, dorazila Klumová na svoji vlastní halloweenskou party v roce 2018.
Stažená z kůže
Fanoušky, fotografy a také své kolegy vyděsila Klumová v roce 2011, kdy se ukázala jako člověk bez kůže.
Cena za děsivost
Jeden z nejděsivějších kostýmů oblékla německá topmodelka v roce 2019. Líčení a kouzlení s protetikou zabralo geniálním make-up artistům dlouhých deset hodin. Díky jejich šikovným ručičkám se z Klumové stala děsivá vetřelkyně.
Kreslený sexsymbol
Jako sexy Jessica Rabbit – postava z částečně animovaného filmu Falešná hra s králíkem Rogerem – se Klum představila na halloweenské party roku 2015.
Bella Hadid a The Weeknd
Zpěvák The Weeknd a modelka Bella Hadid na party Heidi Klum dorazili v roce 2018 v takzvaném párovém kostýmu. Modelka a zpěvák ze sebe udělali známé postavy z filmu Beetlejuice od režiséra Tima Burtona.
Rihanna
Jako legendární Želva Ninja vyrazila na halloweenský večírek zpěvačka Rihanna v roce 2014. Stejný kostým zvolily i její kamarádky a na akci nechyběla celá parta zelených bojovníků.
Katy Perry
Jestli vám nic neříkají sexy nebo děsivé masky a raději byste sáhli po zábavném kostýmu, volba Katy Perry může být skvělou inspirací. Jako jedna velká oranžová křupka Cheetos vyrazila na halloweenskou oslavu v roce 2014.
Jessica Biel a Justin Timberlake
Cenu za rodiče roku by získali Justin Timberlake a jeho žena Jessica Biel. Zpěvák a herečka se kvůli svému synovi v roce 2018 oblékli jako postavičky z dětmi zbožňovaného lega. Jejich syn Silas, narozený v roce 2015, musel být štěstím bez sebe.
Kelly Osbourne
Zatímco mnohé známé zpěvačky nejraději volí sexy kostýmy, ve kterých vynikne jejich postava, zpěvačka Kelly Osbourne si v roce 2017 ze sebe udělala legraci a navlékla se do kostýmu, díky němuž se z ní stal legrační párek v rohlíku neboli hot dog. Komičnost snímku a také jejímu vzhledu dodal i výraz jejího chlupatého pejska.
Paris Hilton
Pokud nechcete nad tvorbou kostýmu trávit desítky hodin, můžete si v půjčovně kostýmů půjčit model sexy Robina stejně jako Paris Hilton, která se v roce 2012 sladila se svým tehdejším partnerem. Ten oblékl kostým Batmana a byl za drsňáka.
Žabí rodinka
Jako rodina žabiček vyrazila na dětskou kostýmovou party herečka Alyson Hannigan, známá ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, se svými dětmi a manželem. Pokud hledáte kostým pro celou rodinu, volba seriálové Lily pro vás může být roztomilou inspirací.
Střihoruká Lady Gaga
Zpěvačka Lady Gaga byla v roce 2017 v kostýmu Střihorukého Edwarda k nerozeznání od originálního představitele této postavy, herce Johnnyho Deppa.
Sophie Turner a Joe Jonas
Jako Morticia a Gomez z Addamsovy rodiny se oblékli zpěvák Joe Jonas s herečkou Sophií Turnerovou v době, kdy jim to v manželství ještě klapalo. Pár vypadal přímo skvostně.
Kim Kardashian a Kanye West
Jestli vás nezaujal sladěný kostým u rodiny Alyson Hanniganové, inspirovat se můžete ubývalých manželů Kim Kardashian a Kanyeho Westa. Jejich kostýmy chlupatých a barevných pavouků u fanoušků zabodovaly.
Nina Dobrev
Herečka Nina Dobrev, známá ze seriálu Upíří deníky, se v roce 2019 převlékla za veleúspěšnou zpěvačku Billie Eilish. V Hollywoodu je celkem běžné, že se hvězdy přeměňují na jiné hvězdy. Například Kim Kardashianová v roce 2018 napodobila ikonický model a ikonickou vizáž zpěvačky Cher.
Gigi Hadid
Velmi originální halloweenskou image zvolila v roce 2019 modelka Gigi Hadidová. Ta na večírek plný maskovaných hvězd vyrazila jako proměněný Stanley Ipkiss, kterého ve filmu Maska ztvárnil herec Jim Carrey.
Catherina Zeta-Jones a Michael Douglas
Manželský herecký pár Catherina Zeta-Jones a Michael Douglas vyrazili v roce 2019 na halloweenský večírek ve stylu bohatého šejka a jeho krásné partnerky.
Kylie Jenner
Jako Ariel z pohádky Malá mořská víla vyrazila Kylie Jenner na večírek v roce 2019.
Eva Longoria
V roce 2019 herečka Eva Longoria zvolila kostým kostlivce a malování na obličej s květinovou čelenkou, který je typický při oslavách svátku Santa Muerte.