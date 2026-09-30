Heidi Janků si ještě nedávno nedokázala představit, že ji tak rychle začne omezovat vlastní zrak. Zpěvačka má za sebou operaci šedého zákalu, který u ní podle jejích slov postupoval nečekaně rychle. „Mám týden po operaci šedého zákalu a dioptrií na dálku a ještě mě čeká jedno oko, takže jsem teď v takové menší rekonvalescenci,“ prozradila Blesku Heidi, kterou rychlost, s jakou se její vidění zhoršilo, pořádně vyděsila.
Ještě nedávno bez problémů vystupovala na jevišti, pak ale přišel problém, který ji pořádně vyděsil. Heidi Janků se během krátké doby výrazně zhoršil zrak a pomoci musela operace a další ji ještě čeká.
„Zjistila jsem, že jsou dva typy šedého zákalu – jeden se zakaluje postupně a druhý přijde velmi náhle. Já měla bohužel ten, který dorazil z týdne na týden, a postupovalo to už tak rychle, že jsem se bála v noci řídit,“ popsala zpěvačka. Zhoršené vidění pro ni přitom představovalo komplikaci i kvůli práci.
Zákrok na klinice ji ale podle jejích slov překvapil tím, jak rychle proběhl. „Samotná operace trvala asi deset minut a byl to pro mě fascinující zážitek: chvíli vidíte světlo, pak máte úplnou tmu a vzápětí vám vloží novou čočku a vy zase vidíte,“ popsala Heidi průběh zákroku.
Teď už má první oko za sebou, úplný návrat k běžnému režimu ale ještě nepřišel. Musí totiž dodržovat doporučení lékařů, aby se nová čočka správně usadila. „Teď musím dodržovat klidový režim, nesmím skákat na jevišti ani dělat těžké práce, aby se čočka dobře usadila,“ vysvětlila zpěvačka.
Heidi přesto nehodlá zůstat mimo práci dlouho. Pokud vše půjde podle plánu, znovu vystoupí přibližně za týden. Potom ji ale čeká ještě druhý zákrok, tentokrát na druhém oku. „Vystupovat začnu zase zhruba za týden, než půjdu na druhý zákrok,“ dodala. Zpěvačka tak má před sebou ještě několik týdnů, během kterých bude muset trochu zpomalit.