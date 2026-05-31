Už když se na internetu začala objevovat první videa z amsterdamské Johan Cruijff ArenA, bylo jasné, že tohle turné bude poměrně nekompromisní záležitost. A naživo se to jenom potvrdilo.
Harry Styles v Amsterdamu útočil na city i bavil davy. S lehkostí sobě vlastní
Téměř přesně tři roky po svém posledním koncertním vystoupení vyrazil britský zpěvák Harry Styles na turné s názvem Together, Together. Na jeden z koncertů jeho nizozemské zastávky v Amsterdamu, konkrétně na sedmé vystoupení v pořadí, které připadlo na poslední květnový pátek, se vydala i redaktorka Žena.cz.
Už když se na internetu začala objevovat první videa z amsterdamské Johan Cruijff ArenA, bylo jasné, že tohle turné bude poměrně nekompromisní záležitost. A naživo se to jenom potvrdilo.
Harry Styles si totiž nechal postavit opravdu velkorysé pódium. A to nejen svou délkou, která atakuje rozměr fotbalového hřiště, ale zejména svou výškou. Šplhá se totiž až do tří metrů. Při vstupu do haly vás tak napadnou hned dvě věci – že návštěvníky v sekcích pro stání umístěných uvnitř pódiového obdélníku nejspíš bude trochu bolet za krkem. A že konečně víte, proč Harry Styles běhá maratony. Uběhat při zpěvu tenhle „ovál“, včetně dvou mostků chce pořádnou fyzičku. A že se při show Brit nezastaví.
Ještě než se vrhnul na pódium oblíbenec několika generací, postarala se o nažhavení publika švédská zpěvačka Robyn. Fanoušci ji mohou znát třeba z písně Dancing On My Own ze začátku milénia nebo devadesátkové písně Hang With Me. I ona letos v březnu vydala nové album nazvané Sexistencial.
A předskokanka to byla vskutku nesmlouvavá. Lidé v hale totiž dostala do tanečního módu ještě před hlavní hvězdou naprosto nenuceně a s takovou lehkostí, že by jí to kterákoliv mnohem větší star mohla závidět. Jistý hlas, propracované choreo a minimalistický černý kostým – toť recept.
Styles si nepohrál jenom s prostorem
Odvázaná, hravá a na těch správných místech i drzá je i jeho samotná show. Nápadem celou ji odpálit písničkou Are you listening yet? (tedy Už posloucháš?) všechno začíná. Po celý koncert Harry Styles skládá svoje písničky za sebe až s hodinářskou přesností tak, aby show neměla jediné slabé místo. Tady se vám nestane, že byste měli pocit, že tomuhle představení spadl řetěz. A podnětů je opravdu nepřeberné množství.
Dýdžejové netančí, Harry Styles ano
Třeba DJ vsuvka, během níž se Harry i celý jeho doprovod na pódiu rozjedou tak naplno, že vás skoro zamrzí jediné: že sedíte v hledišti a nemůžete být na stage s nimi. A pak že dýdžejové netančí, jak zpěvák připomíná v jedné ze svých písní. Úplně jinou atmosféru pak přinesl živý orchestr při skladbě Coming Up Roses. Jeho aranžmá proměnilo obří arénu v téměř intimní prostor, jako by padesát tisíc dalších diváků na chvíli zmizelo. A nic na tom nezměnila ani drobná chyba v úvodu písně, kvůli které se skladba musela rozehrát podruhé.
Mistrně se tu taky pracuje s dynamikou skladeb, kdy než se stihnete pořádně dojmout, už vás někdo tahá na další rozjásanou a veselou taneční party. Je to možná takový trochu až ADHD styl, ale soudě podle osazenstva v hale, funguje tahle strategie na jedničku.
Harry je ovšem silná a přesvědčivá osobnost nejenom při zpěvu. To třeba, když se omlouvá čerstvě rozešlému španělskému páru, který na koncert dorazil společně, jako by za tohle mohl on. Navíc dokáže shodit i sám sebe. To ve chvíli, kdy nejprve návštěvníky přivítá slovy „Dneska tady budeme zpívat, tančit a hodně se potit,“ aby o dvě písničky dál ukázal propocená záda u košile, kterých si jen tak mimochodem všiml na velkoplošných obrazovkách, a bryskně to doprovodil slovy, že „tohle je teda vážně nechutné“.
Když to není jen koncert
Internet ale zdaleka neplní z jeho koncertů jen hudební videa a vtípky, ale i okamžiky, kdy smrtelně nemocné dívce, pro níž to nejspíš byl její poslední koncert, 26. května podepsal přímo z podia osobní věc. A neváhal u toho zastavit celou show.
Přidejte k tomu davové zpěvy při velké spoustě písní, které Styles navíc ochotně roztleskává, povedenou laserovou show při závěrečné As It Was nebo moment, kdy při největším hitu poslední doby, tedy songu Aperture, zůstal v celé hale nehybný snad jen stojan na mikrofon. A máte esenci koncertu, který vám v hlavě bude rezonovat ještě dlouho. A to nejenom proto, že vám britský hitmaker na cestu domů prozradí, že „dneska tady v téhle hale vzniklo něco, co nás hluboce a dalece přesahuje.“ To by totiž byl kýč, a to tahle show není ani omylem.
Turné v rezidenční podobě
Harry Styles své turné nazvané Together, Together odstartoval v Amsterdamu 16. května u příležitosti svého čtvrtého studiového alba nazvaného Kiss All the Time, Disco, Occasionaly. To vyšlo na začátku března. Tour měla naplánovaných 68 vystoupení v sedmi městech, přičemž v holandské metropoli Harry Styles počítal s deseti koncerty. Pro Londýn se jich chystá 12 a nejdelší „šňůra“ čeká Madison Square Garden v New Yorku, kde se Harry zdrží nocí třicet.
Opakuje se tak v posledních letech velmi populární model, kdy umělec má po světě několik takzvaných základen, kde se zdrží více dní a fanoušci sem přijíždějí za ním. Něco podobného na své poslední show v roce 2024 předvedla například i Adele. Celá show se pak uzavře 13. prosince v australském Sydney. Dojde ale i na Sao Paulo, Mexico City nebo Melbourne. Bez zajímavosti pak není ani to, že na show v New Yorku si do lovu na lístky ještě v předprodejní fázi zapojilo 11,5 milionů lidí, kteří se registrovali, aby mohli získat speciální kód. Což prodejce lístků Ticketmaster označil za rekord.
Nepřeberně hudebních cen i prvenství v šatech od Gucciho
Zpěvák pak na světových pódiích vystupuje od roku 2010, kdy se objevil v britské verzi soutěže X Factor jako součást skupiny One Direction. Stalo se tak poté, co ani jeden z členů tohoto uskupení ve stejné soutěži neuspěl sólo. One Direction se následně stala jednou z nejprodávanějších boy bandů všech dob. V roce 2016 se rozpadla. A už v roce 2017 Styles nastupuje sólovou dráhu.
Harry Styles je ve svých 32 letech držitelem šesti Brit Awards, tří Grammy, tří American Music Awards a čtyř MTV Video Music Awards. Hned dvě jeho alba byla také navržena do výběru 500 nejlepších desek všech dob v prestižním americkém hudebním magazínu Rolling Stones. Je také hercem, objevil se třeba ve filmu Dunkirk nebo Příchozí.
Je také velkou módní ikonou, v modrých šatech od Gucciho se stal prvním mužem,který se samostatně objevil na obálce časopisu Vogue. A poslední novinkou z jeho osobního života jsou nedávné zásnuby se Zoe Kravitz.
Zdroj: autorský text