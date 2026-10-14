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Harry se vrátil do Británie a přišel šok. Na ragby ho vypískali, zachytily to kamery

princ Harry
Takhle negativní reakci snad princ Harry ještě nezažilFoto: REUTERS – Toby Melville
princ Harry
Takhle negativní reakci snad princ Harry ještě nezažilFoto: REUTERS – Toby Melville
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Princ Harry je zpátky v Británii, vřelé přivítání se ale nekonalo. Když se objevil na velkoplošné obrazovce během ragbyového zápasu v Leicesteru, z tribun se ozval pískot a bučení.

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Návrat do rodné Británie si princ Harry zřejmě představoval jinak. Když se před několika dny objevil na ragbyovém zápase v Leicesteru, z tribun se místo nadšeného přivítání ozval pískot. Reakce části fanoušků zachytily i televizní kamery. Harry s manželkou Meghan Markleovou a jejich dětmi se do ostrovního království vrátili po letech strávených ve Spojených státech.

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Harry vyrazil v pátek 9. října na utkání mezi týmy Leicester Tigers a Gloucester. Na stadionu Welford Road sledoval zápas, během něhož se na okamžik objevil také na velkoplošné obrazovce. Právě tehdy se z publika ozval nesouhlasný pískot, který zaznamenal i komentátor stanice TNT Sports Nick Mullins. „Ozvalo se nějaké bučení“ okomentoval situaci podle webu Afp. Část diváků tak dala princi najevo, že si jejich sympatie nezískal.

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Do Británie se Harry s Meghan a jejich dětmi Archiem a Lilibet vrátil na konci srpna. Po šesti letech ve Spojených státech chtějí v zemi strávit delší období, jejich domov v kalifornském Montecitu jim ale zůstává. Rodina se nejprve soustředila na to, aby se děti zabydlely ve škole. Kvůli bezpečnostním a organizačním důvodům však měly krátce po začátku školního roku školu změnit. Harry přitom dal najevo, že je rád zpátky na britské půdě.

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Už ve čtvrtek 15. října mají Harry a Meghan v Nottinghamu absolvovat první společné veřejné vystoupení v Británii od návratu. Čeká je návštěva komunitních a charitativních projektů, mimo jiné organizace podporující mladé lidi zasažené násilím. Zatímco jejich pracovní plány se znovu obracejí k Británii, vztahy uvnitř královské rodiny zůstávají komplikované. Harry se sice v minulosti znovu setkal s otcem, králem Karlem III., napětí mezi ním a bratrem princem Williamem však podle médií přetrvává.

VIDEO: Proklatě hluboký výstřih. Meghan se oprostila od královské etikety šatníku

Proklatě hluboký výstřih. Meghan se oprostila od královské etikety šatníku | Video: Reuters

Zdroj: Afp.com

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