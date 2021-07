Oslavy Harryho Pottera bez hlavního protagonisty. Daniel Radcliffe zklamal fanoušky

Herec Daniel Radcliffe jako filmový Harry Potter zklamal své fanoušky. Oznámil, že se oslav k výročí dvaceti let od uvedení prvního filmu čarodějnické ságy nezúčastní.

"Momentálně natáčím film v Dominikánské republice. Poté mám hodně práce, budu se věnovat různým věcem až do konce roku," vysvětlil jednatřicetiletý herec portálu Entertainment Weekly. Uvedl, že se omlouvá, pokud jeho oznámení někoho zklamalo. "Určitě jsou naplánované nějaké oslavy, já si ale nejsem jistý, zda se naše parta znovu sejde," okomentoval.

Film Harry Potter a kámen mudrců byl do kin uveden před dvaceti lety v listopadu. Podle magazínu Hello! se chystá série programů a událostí se speciálními hosty, které se budou ke konci roku vysílat na stanicích HBO Max, TBS a Cartoon Network.

Daniel Radcliffe se po skončení natáčení osmi dílů o Harrym Potterovi nezdráhal z kouzelnického světa vystoupit. Přiznává například, že se na žádný ze snímků od té doby nepodíval. Na natáčení má nicméně hezké vzpomínky, zejména na své herecké kolegy Garyho Oldmana (Sirius Black) a Davida Thewlise (Remus Lupin).

"Byly to jedny z prvních scén ve třetím a pátém filmu, kdy jsem se začal cítit jako mladý muž, jenž právě zjišťuje, o čem herectví je. A ti dva jsou skvělí lidé, se kterými chcete v ten moment být," vzpomínal Radcliffe pro Entertainment Weekly.

I když tak fanoušky možná nečeká žádné velké setkání, Daniel Radcliffe s dalšími hereckými kolegy z kouzelnické série, Emmou Watsonovou, Rupertem Grintem a Tomem Feltonem zůstává v kontaktu. "Všichni jsme trochu ohromení tím, že je Harry Potter ještě populární. Když jsme si uvědomili, že je to 20 let od natočení prvního filmu, začali jsme si připadat staří," řekl Tom Felton v červnu časopisu People. Ten mimo jiné uvedl, že by si klidně zahrál v dalším filmu o mladých čarodějích.