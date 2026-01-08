Princ Harry znovu usiluje o to, aby mu byla při cestách do Velké Británie navrácena plnohodnotná ozbrojená policejní ochrana. Právě otázka bezpečnosti je podle něj klíčová – bez státní ochrany totiž odmítá přivézt do Británie svou manželku Meghan Markle i jejich dvě děti, prince Archieho a princeznu Lilibet, kteří vyrůstají ve Spojených státech. Pokud by mu britská vláda vyšla vstříc, mohl by se tím otevřít prostor i pro citlivé rodinné setkání: děti by po dlouhé době mohly vidět svého dědečka, krále Karla III., jenž se léčí s onkologickým onemocněním.
Harry chce zpět ozbrojenou ochranku. Bez ní prý Meghan s dětmi do Británie nepřijede
Princ Harry usiluje o obnovení státem hrazené ozbrojené ochrany při návštěvách Velké Británie. Tvrdí, že bez ní nechce do země přivézt Meghan ani jejich děti, které tak dlouhodobě nevídají dědečka, krále Karla III. Podle zdrojů z okolí vévody se teď navíc objevují „pozitivní hlasy“ z ministerstva vnitra a rozhodnutí může být blíž než kdy dřív.
Po letech soudních sporů a odmítavých rozhodnutí se nyní podle zákulisních informací objevují první náznaky obratu. Harry o státem hrazenou ochranu přišel v roce 2020, kdy se spolu s Meghan stáhli z role aktivních členů britské královské rodiny. Následoval přesun nejprve do Kanady a později trvalé usazení v Kalifornii. Od té doby se princ opakovaně snaží dosáhnout obnovení policejní ochrany, kterou považuje za nezbytnou pro bezpečí své rodiny.
Ještě v květnu 2025 však Harry neuspěl s odvoláním proti rozhodnutí, podle něhož nemá nárok na speciálně vyškolenou ozbrojenou stráž hrazenou z veřejných peněz. V průběhu soudního řízení navíc vyšlo najevo, že rodina neprošla oficiálním bezpečnostním hodnocením už od roku 2019. Princ se ale nevzdal. V říjnu 2025 se osobně obrátil na ministryni vnitra Shabanu Mahmoodovou, pod jejíž gesci spadá policie a otázky bezpečnosti. Právě tento krok měl podle všeho odstartovat nové posuzování celé situace.
Jak nyní potvrzují zdroje blízké princi, z britského ministerstva vnitra přicházejí povzbudivé signály. Po bezpečnostním přezkumu, který provedl výbor složený ze zástupců vlády, Metropolitní policie a královského dvora, se ukázalo, že Harry by přece jen mohl splňovat podmínky pro nejvyšší stupeň státní ochrany. „Teď už je to jen formalita. Ochranka je pro Harryho prakticky jistá,“ uvedla osoba z jeho okolí.
Celá záležitost ale vyvolává i kritiku
Někteří příznivci monarchie Harrymu vyčítají, že do sporu nepřímo zatahuje nemocného otce a staví situaci tak, že rozhodnutí vlády brání dědečkovi v kontaktu s vnoučaty. Podle nich tím hraje na city veřejnosti. Král Karel III. však podle dostupných informací nemá v otázce přidělování policejní ochrany žádné rozhodovací pravomoci a do procesu nemůže zasahovat.
Sám princ Harry přitom Spojené království v posledních měsících navštěvuje opakovaně. Už tento měsíc má například namířeno do Londýna kvůli soudnímu sporu s vydavatelstvím Associated Newspapers, které stojí za tituly Daily Mail, Mail on Sunday a Mail Online. Je velmi pravděpodobné, že ani tentokrát ho rodina doprovázet nebude. Pokud by se ale otázka ochrany skutečně uzavřela v jeho prospěch, mohlo by se to v blízké budoucnosti změnit.